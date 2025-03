Pünktlich zum Start: Apple Sports jetzt auch mit Formel 1

Pünktlich zum Saisonstart der Formel 1 am Wochenende in Melbourne hat Apple seine Sport-Anwendung aktualisiert. Apple Sport zeigt ab sofort auch Live-Timings, Rundenzeiten und vieles mehr aus der Königsklasse des Motorsports an.

Mit Version 2.6 von Apple Sports liefert Apple aber auch noch etwas speziell für den europäischen Markt: Die UEFA Womens Champions League. Allerdings ist die App weiterhin nicht in europäischen App Stores verfügbar, noch nicht einmal in Großbritannien und natürlich auch nicht in Deutschland. Apple Sports wird weiterhin exklusiv in den USA angeboten.

Und man kann ja nun nicht behaupten, dass Apple die Anwendung egal wäre. Alleine in diesem Jahr gab es für die App bereits vier Updates, das kann sonst wohl kaum eine Apple-App von sich behaupten. Im Februar hat man bereits NASCAR als erste Rennserie integriert, hier ist die Saison bereits gestartet. Im Januar hat man FA Cup, EFL Championship und League Cup aus dem Fußball hinzugefügt.

Ob und wann Apple Sports auch außerhalb der USA angeboten wird, ist bislang völlig offen. Vielleicht tut sich ja in Richtung WWDC im Frühsommer etwas, auch eine iPad-Umsetzung fehlt ja noch…