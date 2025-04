Nuki Smart Lock Pro und Ultra: Jetzt bei Amazon bestellbar

Ich möchte das Nuki Smart Lock Ultra an meiner Tür nicht mehr vermissen, vor allem in Sachen Design und Geschwindigkeit ist es der Konkurrenz absolut überlegen. Und auch das Nuki Smart Lock Pro, das ich für meinen ersten Eindruck an der Tür meiner Nachbarn installiert habe, macht weiterhin einen sehr guten Job.

Bisher waren die beiden neuen Smart Locks der fünften Generation nur direkt beim Hersteller verfügbar – und das auch immer nur für einen recht kurzen Zeitraum, bevor es wieder „ausverkauft“ hieß. Nun scheint sich die Liefersituation verbessert zu haben.

Das Nuki Smart Lock Ultra mit dem passenden Universal-Zylinder ist ab sofort für 349 Euro (Amazon-Link) bei Amazon auf Lager und ist mit Prime-Lieferung in wenigen Tagen bei euch. Interessant ist das vor allem dann, wenn ihr sowieso den Zylinder tauschen wollt (oder müsst). Zudem profitiert ihr von einem noch schlankeren Design, das Ultra ist rund 1,5 Zentimeter kürzer als das Nuki Smart Lock Pro.

Der große Vorteil des Pro-Modells: Hier kann die Halterung einfach an eure Tür geklebt oder geschraubt werden, der bestehende Zylinder bleibt eingebaut und ihr steckt einfach einen Schlüssel von innen in die Tür. Dieser Schlüssel wird dann, wie bei den vorherigen Generationen, vom Nuki gedreht.

Diese Lösung ist sogar etwas günstiger, das Nuki Smart Lock Pro 5.0 kostet 269 Euro (Amazon-Link). Auch hier könnt ihr ab sofort bei Amazon bestellen, müsst euch dann aber ein paar Tage länger auf die Lieferung gedulden. Aktuell ist der Lieferzeitraum vom 19. Mai bis 3. Juni angegeben, oftmals geht es bei Amazon aber ein wenig schneller.

Für weitere Eindrücke verweise ich an dieser Stelle gerne noch einmal auf den Testbericht, den ich bereits zum Nuki Smart Lock Ultra angefertigt habe. Alle Funktionen sind im Prinzip identisch mit dem Nuki Smart Lock Pro, so dass ihr euch für beide Modelle bestens informieren könnt.

