Perplexity: KI-Werkzeug jetzt mit erweitertem Sprachassistenten für iOS-App

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, und mit ihr sprießen auch entsprechende Werkzeuge für unterschiedliche Anwendungsbereiche aus dem Boden. Eines dieser Tools ist Perplexity, das in einer Version für macOS (Mac App Store-Link) sowie in einer Mobilversion für iOS und iPadsOS (App Store-Link) im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht. In der Basisversion kann das Tool kostenlos genutzt werden.

Perplexity sieht sich als KI-basierte Suchmaschine und Wissens-Tool, das sofort Antworten und Informationen zu jedem Thema mitsamt aktueller Quellen liefert. „Suchen, entdecken, recherchieren und lernen Sie schneller als je zuvor“, heißt es dazu auch vom Entwicklerteam von Perplexity AI Inc. aus dem kalifornischen San Francisco. Die mobile App von Perplexity ist rund 176 MB groß, benötigt iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer, und steht auch in deutscher Sprache bereit.

Nun hat das Team von Perplexity ein frisches Update für die eigene Mobile App auf den Weg gebracht, die die Anwendung auf Version 2.44.0 im deutschen App Store anhebt. Eines der wichtigsten neuen Features der Aktualisierung ist ein erweiterter Sprachassistent. Dieser nutzt Web-Browsing und Multi-App-Aktionen, um Reservierungen zu buchen, E-Mails und Kalendereinladungen zu versenden, Medien abzuspielen und vieles mehr – alles über die Perplexity-App für iOS und iPadOS.

Im Changelog heißt es dazu:

„Einführung des Perplexity iOS Sprachassistenten: Interagieren Sie mit Ihrem Kalender und Erinnerungen, nehmen Sie Restaurantreservierungen vor, spielen Sie Musik und Videos ab, finden Sie einen Podcast, buchen Sie eine Fahrt und mehr – alles in einem konversationellen Spracherlebnis.“

Neben der Einführung des neuen Sprachassistenten hat das Entwicklerteam auch die Benutzeroberfläche von Perplexity für iOS/iPadOS überarbeitet. Man hat in dieser Hinsicht Wert darauf gelegt, dass das Erscheinungsbild besser mit der Webversion übereinstimmt. Dies soll vor allem die Auswahl des jeweiligen KI-Modells betreffen, die sich in der App verwenden lassen.

Darüber hinaus gibt es in Version 2.44.0 von Perplexity noch Verbesserungen und Fehlerbehebungen für die Hotelsuche und -buchung, sowie allgemeine Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Perplexity ist weiterhin in der Basisversion kostenlos nutzbar und bekommt im deutschen App Store von den Nutzern und Nutzerinnen sehr gute 4,8 Sterne in den Rezensionen spendiert. Das Pro-Abo der KI kostet 22 Euro/Monat oder 229 Euro/Jahr.