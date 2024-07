8BitDo Lite 2: Mein Immer-Dabei-Controller für Apple und die Nintendo Switch

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über die flexibel einsetzbaren Game-Controller der Marke 8BitDo mit den Modellen Ultimate 2.4G Wireless Controller und Pro 2 im Rahmen eines Reviews berichtet. Der Hersteller ist in der Gaming-Branche aufgrund des eigenen hochwertigen Portfolios an Gamepads für verschiedene Einsatzzwecke und in kultigen Retro-Designs sehr beliebt.

Nun hatte ich die Gelegenheit, auch ein kompakteres Modell aus dem Hause 8BitDo ausprobieren zu können, namentlich den 8BitDo Lite 2. Dieser ist auf der Website von 8BitDo in zwei verschiedenen Farben erhältlich, in Pink und Türkis, und kostet direkt bei 8BitDo jeweils 31,99 USD (ca. 29,30 Euro). Bei Amazon können die Farbvarianten in Türkis und Pink für rund 35 Euro bestellt werden.

8BitDo beschreibt den Lite 2 als einen „ultra-tragbaren“ Controller mit „vollem Funktionsumfang“. Der Lite 2 ist eine Weiterentwicklung des 8BitDo Lite und kommt mit Joysticks und geformten Trigger-Tasten daher. Das Gamepad funkt per Bluetooth und ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel: Der Lite 2 lässt sich mit der Nintendo Switch, mit Android-Geräten und einem Raspberry Pi verbinden.

Im März des letzten Jahres hat der Hersteller auch einen Support für Apple-Geräte hinzugefügt, so dass sich der Lite 2 mit iPhones, iPads, Macs und dem Apple TV ab iOS/iPadOS/tvOS 16.3 bzw. macOS 13.2 verwenden lässt. Damit ist das Gamepad ein sehr vielseitig einsetzbares Accessoire, das sich gut und gerne als Universal-Controller für verschiedenste Plattformen eignet.

8BitDo Lite 2 wiegt nur 83 Gramm

Einer der größten Vorteile des 8BitDo Lite 2 ist die kompakte Größe bei gleichzeitiger voller Ausstattung: Mit einem Gewicht von knapp 83 Gramm und Maßen von 12,0 x 6,6 x 3,5 cm gehört der Lite 2 zu den leichtesten und kleinsten seiner Art. Damit ist der Game-Controller definitiv ein Exemplar, das sich jederzeit im Rucksack oder Reisegepäck befinden kann, beispielsweise, wenn man einen Gaming-Abend mit dem Freundeskreis plant oder auch im Hotelzimmer mit dem Apple TV und Apple Arcade ein paar Spiele spielen will. Auch für Emulatoren wie Delta, PPSSPP oder RetroArch kann der Lite 2 problemlos eingesetzt werden.

Zu den Features des 8BitDo Lite 2 gehört ein 480 mAh-Akku, der für eine Spielzeit von bis zu 18 Stunden bei etwa ein- bis zweistündiger Ladezeit über ein mitgeliefertes USB-C-auf-USB-A-Kabel sorgt. Damit sind auch ausgiebigen Gaming-Sessions keine Grenzen gesetzt. Der Lite 2 lässt sich entweder kabellos per Bluetooth, aber auch kabelgebunden über USB-C verwenden. Zudem gibt es eine anpassbare Turbo-Funktion über den D-Input, Motion Control für die Nintendo Switch und ein Vibrations-/Rumble-Feature.

Ich konnte den 8BitDo Lite 2 nun einige Zeit sowohl mit meinen Apple-Geräten, darunter Apple Arcade-Spielen auf dem Apple TV, als auch mit dem Delta-Emulator auf dem iPhone, ebenso wie mit einigen Games wie Mario Kart, FC 24, Animal Crossing und Cult of the Lamb auf der Nintendo Switch OLED ausprobieren. Und was soll ich sagen? Das Gamepad ist zwar vergleichsweise schmal und kompakt, eignet sich aber perfekt fürs Gaming. Sämtliche Buttons verfügen über tolle und gleichmäßige Druckpunkte, die Joysticks lassen sich präzise bedienen, und vor allem die ergonomischen, leicht vergrößerten L2/R2-Schultertasten sind sehr gut zu drücken. Lediglich die L1- und R1-Schultertasten sind relativ schmal gehalten und können bei größeren Händen möglicherweise etwas schwerer zu bedienen sein.

Schade: Nur in zwei sehr auffälligen Farben erhältlich

Die Bluetooth-Verbindung ist jederzeit stabil, die Verbindung erfolgt bei vorheriger Kopplung ab dem zweiten Mal schnell und einfach. Wer den 8BitDo Lite 2 mit einer Nintendo Switch verwendet, profitiert zusätzlich von den charakteristischen „+“ und „-„-Tasten am oberen Rand des Controllers. Über einen Schiebeschalter kann zudem bequem zwischen den zwei Betriebsmodi, dem S- und D-Modus, gewechselt werden. Für Apple-Geräte wählt man den D-Modus, die Nintendo Switch benötigt den S-Modus.

Kritik gibt es von mir lediglich an den zwei verfügbaren Farben: Nicht alle können sich für die beiden von der Nintendo Switch Lite inspirierten auffälligen Farbvarianten begeistern. Ich würde mir daher noch mindestens eine weitere gesetztere Farbe wünschen, beispielsweise ein schlichtes Weiß mit schwarzen Buttons, oder auch eine dunkelblaue oder schwarze Option.

Nichtsdestotrotz komme ich zu einem positiven Fazit: Wer noch einen kompakten, mit einem Preis von rund 35 Euro vergleichsweise günstigen und zudem vielseitig einsetzbaren Game-Controller sucht, sollte sich den 8BitDo Lite 2 auf jeden Fall genauer ansehen. Die Gamepads von 8BitDo sind allesamt von sehr guter Qualität und werden in der Gaming-Szene sehr geschätzt.

Kleiner geht es nicht: 8BitDo Micro

Wer es noch kompakter und transportabler benötigt, kann dann auch einen Blick auf den 8BitDo Micro werfen, der mir zusammen mit dem Lite 2 vom Hersteller ebenfalls mitgeschickt wurde. Im Vergleich zum eh schon kleinen Lite 2 ist der Micro nochmals rund zwei Drittel kleiner und muss daher auch ohne Joystick auskommen. Hier gibt es nur die Basics: Ein D-Pad, vier Aktionsbuttons (A, B, X, Y) sowie kleinste Schultertasten (L1/L2, R1/R2).

Mit einem Gewicht von knapp 25 Gramm und Maßen von 7,2 x 4,1 x 1,4 cm ist der 8BitDo Micro so klein, dass er sogar über eine Befestigung für einen Schlüsselanhänger verfügt. Kompatibel ist der Gamepad-Winzling mit der Nintendo Switch, mit Android und über einen Keyboard-Modus auch eingeschränkt mit Apple-Geräten. Der interne 180 mAh-Akku sorgt für maximal 10 Stunden Spielzeit und wird in ein bis zwei Stunden wieder komplett geladen.

Viel Freude macht das Gameplay mit dem 8BitDo Micro allerdings nicht: Für simple 2D- und Casual Games mag der winzig kleine Controller noch ausreichen, aber sobald es komplizierter wird, wird es aufgrund der mehr schlecht als recht zu erreichenden Schultertasten unbequem. Der 8BitDo Micro ist daher aus meiner Sicht bestenfalls als Notfall-Gamepad für simple Games auf Switch und Co. zu betrachten, ernsthaftes Gaming würde ich persönlich – mit normal großen Frauenhänden – mit diesem Winzling nicht betreiben wollen. Für 24,99 USD kann der 8BitDo Micro im Webshop von 8BitDo in zwei Farben, Blau und Grün, bestellt werden.