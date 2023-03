Playdate: Interessante Handheld-Konsole mit wachsender Game-Community

Mittlerweile jährt sich die erste Vorstellung der kleinen gelben Handheld-Spielkonsole Playdate von Panic schon zum vierten Mal. Erstmals angekündigt im Mai 2019, erregte es aufgrund seines ungewöhnlichen Designs und Gaming-Charakteristik sofort die Aufmerksamkeit vieler Konsolen-Fans. Leider kam für das kleine Unternehmen, das sein allererstes Produkt produzierte, die Coronavirus-Pandemie dazwischen, inklusive Lieferketten-Schwierigkeiten und Reiseverboten, die das Projekt zwischenzeitlich zum Stillstand brachte. Erst im April 2022 erreichten die ersten Playdate-Geräte die Hände von Gaming-Fans.

Das Gute an der Sache ist, dass sich das Warten auf das Playdate wirklich gelohnt hat. Die Qualität der Spiele, die in der Season 1 enthalten waren, war wirklich herausragend und umfasste die ganze Bandbreite an verschiedenen Genres und Erfahrungen. In meinem Testbericht vom letzten Jahr habe ich das Playdate geliebt, und mein einziger Kritikpunkt war der nicht hintergrundbeleuchtete Bildschirm. Jenseits der offiziellen, von Panic genehmigten Spiele-Saison gab es eine aufkeimende Gemeinschaft von Playdate-Enthusiasten, die alle möglichen verrückten und cleveren Spiele entwickelten, und diese Gemeinschaft ist seit der Veröffentlichung des Systems vor etwa einem Jahr deutlich gewachsen.

Playdate-Update integriert neuen Spielekatalog

Am gestrigen 7. März 2023 hat Panic ein umfangreiches neues Update für Playdate vorgestellt, das auch etwas Ordnung in bisher entwickelten Spiele bringen soll. Das Team von Panic hat einen sogenannten „Catalog“ geschafften, der mehr oder weniger ein geräte- und webbasierter App-Store für die Playdate-Konsole ist. Zum gestrigen Start bietet Catalog 16 Titel, die vom Panic-Team kuratiert wurden. Die meisten Spiele sind kostenpflichtig, aber es gibt auch zwei neue Games, die sich gratis laden lassen und als „Bonusspiele“ für die erste Spielereihe gelten: „Reel Steal“ und „Recommendation Dog“.

Zudem steht Panic kurz davor, alle verbleibenden Vorbestellungen für die Playdate-Konsole zu erfüllen. Laut einer Pressemitteilung wurden bis heute mehr als 25.000 Geräte ausgeliefert. Leider muss der Hersteller aufgrund der aktuellen Inflation und der anhaltenden Pandemie-Probleme den Preis des Playdate von 179 Dollar auf 199 Dollar anheben. Darin enthalten sind das Gerät selbst sowie die 24 Spiele der ersten Reihe und die 2 kostenlosen Bonusspiele, die gestern zusammen mit dem Katalog angekündigt wurden. Die gute Nachricht ist, dass sich der Preis nicht erhöht, wenn man bereits eine Vorbestellung getätigt hat. Wer noch unschlüssig ist, ob man überhaupt eine Vorbestellung aufgeben soll: Noch gibt es ein einmonatiges Zeitfenster bis zum 7. April 2023, um eine Vorbestellung zum niedrigeren Preis von 179 USD aufzugeben.

Wer bereits eine Playdate-Konsole besitzt, sollte die Software aktualisieren, um das neue Catalog-Feature auf dem Gerät selbst zu sehen. Darüber hinaus lässt sich die gesamte Spielebibliothek mit Screenshots, Informationen und Preisen auf der Playdate-Website einsehen. Die beiden unten eingebundenen YouTube-Videos bringen euch die Handheld-Konsole sowie das neueste Update für den Playdate nochmals näher. Wir haben auch bereits ein Presseexemplar angefragt, allerdings will Panic zunächst die Vorbestellungen abarbeiten, so dass es mit einem möglichen Review noch dauern kann.