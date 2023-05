Logitech G CLOUD Gaming Handheld: Ab 22. Mai auch in Deutschland erhältlich

Logitech G ist eine auf Gaming-Zubehör spezialisierte Tochterfirma von Logitech. Das Unternehmen hat bereits vor einiger Zeit die eigene cloudbasierte Handheld-Spielekonsole Logitech G CLOUD in den USA auf den Markt gebracht. Nun soll auch der europäische Markt folgen: Logitech G CLOUD wird ab dem 22. Mai dieses Jahres auch in Deutschland erhältlich sein. Das gab Logitech in einer Pressemitteilung bekannt.

Das Logitech G CLOUD Gaming Handheld wurde in Zusammenarbeit mit Tencent Games entwickelt und erlaubt überall dort grenzenloses Gaming, wo ein existierendes WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht. Das sind die Kernfeatures der Handheld-Konsole:

Remote Play, immer und überall: Über die Xbox-App, Steam Link oder eine andere aus dem Google Play Store herunterladbare Streaming-App können Gamer Spiele von ihrem PC oder ihrer Konsole streamen.

Über die Xbox-App, Steam Link oder eine andere aus dem Google Play Store herunterladbare Streaming-App können Gamer Spiele von ihrem PC oder ihrer Konsole streamen. Full HD: Der große 7-Zoll FullHD-Touchscreen mit 1080p überzeugt mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz und einem bildschirmfüllenden 16:9-Gaming-Erlebnis.

Der große 7-Zoll FullHD-Touchscreen mit 1080p überzeugt mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz und einem bildschirmfüllenden 16:9-Gaming-Erlebnis. Präzise Spielsteuerung: Dank seiner angenehmen Haptik, dem integrierten Gyro-Aiming und der beliebig anpassbaren Steuerung, kann das Logitech G CLOUD in Sachen Performance und Feedback mit den besten Controllern mithalten.

Dank seiner angenehmen Haptik, dem integrierten Gyro-Aiming und der beliebig anpassbaren Steuerung, kann das Logitech G CLOUD in Sachen Performance und Feedback mit den besten Controllern mithalten. Langanhaltender Spielkomfort: Mit einer Akkulaufzeit von mehr als 12 Stunden und einem Gewicht von 463 Gramm eignet sich das Logitech G CLOUD ideal für lange Gaming-Sessions.

Mit einer Akkulaufzeit von mehr als 12 Stunden und einem Gewicht von 463 Gramm eignet sich das Logitech G CLOUD ideal für lange Gaming-Sessions. Gut für die Umwelt: Alle Produkte aus dem Portfolio von Logitech G sind zertifiziert kohlenstoffneutral. Um die erzeugten Kohlenstoffemissionen auf Nettonull zu bringen, investiert Logitech seit vielen Jahren in Projekte zum CO2-Ausgleich und -Abbau. Die Verpackung des Produkts wurde aus Papier gefertigt, das aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammt.

Alle Produkte aus dem Portfolio von Logitech G sind zertifiziert kohlenstoffneutral. Um die erzeugten Kohlenstoffemissionen auf Nettonull zu bringen, investiert Logitech seit vielen Jahren in Projekte zum CO2-Ausgleich und -Abbau. Die Verpackung des Produkts wurde aus Papier gefertigt, das aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammt. Umfangreicher Spiele-Support: Gamer haben die Möglichkeit, über Google Play auf hunderte von Android-Spielen zuzugreifen. Über NVIDIA GeForce NOW2 erhalten sie außerdem Zugriff auf Spiele wie Fortnite, League of Legends, Genshin Impact und viele weitere Klassiker. Spiele wie Minecraft Legends, Forza Horizon 5, Halo Infinite warten über Xbox Cloud Gaming (Beta)3 und die Shadow Cloud Computing-Technologie.

Europastart mit erweiterten Funktionen

Darüber hinaus hat Logitech G das G CLOUD seit dem Release in den USA um mehrere Funktionen erweitert, die sich Spieler und Spielerinnen für das Handheld gewünscht haben:

Virtuelle Tastenzuordnung: Um mobile Spiele, die keinen Controller erfordern, mit den integrierten Steuerelementen des G CLOUD zu spielen, können Gamer alle physischen Steuerelemente Punkten auf dem Bildschirm zuordnen.

Um mobile Spiele, die keinen Controller erfordern, mit den integrierten Steuerelementen des G CLOUD zu spielen, können Gamer alle physischen Steuerelemente Punkten auf dem Bildschirm zuordnen. Verbesserte Empfindlichkeit und Anpassungsmöglichkeiten der Analogsticks: Die Empfindlichkeit und die Anpassungsmöglichkeiten der Daumensticks wurden für noch bessere Kontrolle optimiert.

Die Empfindlichkeit und die Anpassungsmöglichkeiten der Daumensticks wurden für noch bessere Kontrolle optimiert. Unterstützung der Shadow Cloud Computing-Technologie: Gamer können ihr G CLOUD Handheld über die Shadow PC-App in einen virtuellen PC verwandeln – vollständig über die Cloud.

Gamer können ihr G CLOUD Handheld über die Shadow PC-App in einen virtuellen PC verwandeln – vollständig über die Cloud. Mit der Dead Zone Customization das eigene Spiel personalisieren: Gamer können die beliebig anpassbaren Joysticks und Trigger (L2/R2) nutzen, um ihr Spiel perfekt auszubalancieren.

Um die Markteinführung in Europa zu feiern, hat Logitech G zusammen mit seinen Partnern ein besonderes Paket geschnürt. Dieses enthält eine bis zu sechs Monate gültige Mitgliedschaft im Xbox Game Pass Ultimate mit Cloud Gaming sowie jeweils einmonatige Abonnements für NVIDIA GeForce NOW Priority und Shadow PC. Das Paket ist von 22. Mai bis 22. Juni 2023 verfügbar – solange der Vorrat reicht.

Preis und Verfügbarkeit

Das Logitech G CLOUD Gaming Handheld ist ab dem 22. Mai 2023 auf LogitechG.com und Amazon zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 359 Euro erhältlich. Auf der Website von Logitech G kann die Handheld-Konsole schon vorbestellt werden, auch Amazon listet das Produkt vorab.