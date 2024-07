Anker startet neues 200 Watt Netzteil mit sechs Anschlüssen

Solltet ihr an eurem Schreibtisch ein bisschen mehr Leistung benötigen und zudem mehrere Geräte gleichzeitig aufladen wollen, dann hat Anker jetzt vielleicht das passende Gadget auf Lager. Der bekannte Zubehör-Hersteller bietet ein neues Anker Prime Ladegerät mit 200 Watt Leistung für 79,99 Euro (Amazon-Link) an.

Das Tischladegerät hat Abmessungen von 11,2 × 7,6 × 3,5 Zentimetern und ist mit einem 1,5 Meter langen Netzkabel ausgestattet. Euch stehen zwei klassische USB-A-Ports sowie vier leistungsstarke USB-C-Anschlüsse zur Verfügung, um bis zu sechs Geräte gleichzeitig aufzuladen. Die 200 Watt verteilen sich dabei auf mehrere Anschlüsse.

So verteilt sich die Leistung bei sechs angeschlossenen Geräten

Die maximale Leistung an einem Port gibt der Hersteller mit 100 Watt an. Die soll das Anker Prime Ladegerät sogar an zwei USB-C-Ports gleichzeitig schaffen, so könnt ihr theoretisch zwei MacBooks ordentlich schnell an einer Steckdose aufladen.

Aber wie schaut es aus, wenn man alle Ports belegt? Die beiden USB-A-Anschlüsse liefern dann jeweils 12 Watt, die USB-C-Ports liefern von links nach rechts 65, 45, 45 und 20 Watt. Macht unterm Strich: Exakt 199 Watt.

Preislich bewegt sich Anker mit den 79,99 Euro im Mittelfeld. Es gibt sicherlich günstiger Netzteile, dann aber fast ausnahmslos von Noname-Marken. Auf der anderen Seite verlangen Hersteller wie Ugreen oder Satechi aber auch deutlich über 100 Euro für ihre Ladegerät mit 200 Watt oder mehr Leistung.

