AirTags im 4er-Pack für nur 79,90 Euro bestellen

Wir starten mit einem echten Kracher in den Tag. Der bekannte Elektronik-Händler Cyberport bietet euch ein 4er-Pack der Apple AirTags zu einem echten Schnäppchenpreis an. Die einzige Voraussetzung: Ihr müsst mit Amazon Pay bezahlen – also eurem ganz normalen Amazon-Konto.

Um auf den Preis von nur 79,90 Euro (zum Angebot) zu kommen, legt ihr die AirTags im 4er-Pack zunächst ganz normal in den Warenkorb und gebt dort AMAZONPAY25 als Gutschein ein. Statt dann zur Kasse weiter zu gehen, klickt ihr direkt darunter auf Amazon Pay. Ihr werdet dann auf die Amazon-Seite umgeleitet und könnt den Kauf mit der dort hinterlegten Bezahlmethode abschließen.

Direkt bei Apple würde das 4er-Pack der AirTags 129 Euro kosten, bei Amazon selbst zahlt man mit 105,70 Euro ebenfalls deutlich mehr. Der Gutschein bei Cyberport für die Amazon Pay Bezahlung lohnt sich bei den AirTags also so richtig.

Unterm Strich kommt man auf einen Stückpreis von rund 20 Euro. Das sind 5 bis 6 Euro mehr als für die günstigsten Drittanbieter-Trackern fällig wären, dafür bekommt man aber mit der Nahdistanzortung ein Stückchen mehr Komfort. Und nicht vergessen: Dank iOS 17 lassen sich die AirTags jetzt mit beliebigen Personen teilen.