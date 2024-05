Claude AI: Anthropic veröffentlicht neuen Chatbot für iPhones und iPads

Das KI-Sicherheits- und -Forschungsunternehmen Anthropic hat den Start der eigenen iOS-App Claude bekanntgegeben, die Nutzern und Nutzerinnen einen einfacheren Zugang zum Konversationsagenten über ihr iPhone ermöglicht. Ähnlich wie ChatGPT von OpenAI verarbeitet der Claude-Chatbot große Mengen an Textdaten, um menschenähnliche Antworten zu verstehen und zu generieren. Seine Architektur basiert auf Techniken des maschinellen Lernens einschließlich großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs).

Während ChatGPT in erster Linie auf Vielseitigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt ist, konzentriert sich Anthropic nach eigenen Angaben auf die Entwicklung einer „steuerbaren“ KI, so dass die User den Stil und den Inhalt des Modells effektiver steuern können. Dadurch sollen potenziell schädliche Ergebnisse und Verzerrungen von vornherein vermieden werden. Laut Anthropic soll iOS-App Claude folgende Merkmale aufweisen:

Nahtlose Synchronisierung mit Webchats: Du kannst geräteübergreifend dort weitermachen, wo du aufgehört hast.

Vision-Funktionen: Verwende Fotos aus deiner Bibliothek, nehme neue Fotos auf oder lade Dateien hoch, damit du unterwegs Bildanalysen in Echtzeit, kontextbezogenes Verständnis und mobile Anwendungsfälle nutzen kannst.

Offener Zugang: User aller Abos, einschließlich Pro und Team, können die App kostenlos herunterladen.

Claude liefert tolle Ergebnisse

Laut Anthropic berichten erste Testpersonen, dass die Claude-App hervorragend geeignet sei, um unterwegs Ideen zu sammeln, schnelle Antworten auf Fragen zu erhalten oder Szenen und Bilder aus der realen Welt zu analysieren. Bereits im März dieses Jahres gab Anthropic bekannt, dass das eigene Sprachmodell Claude 3 ChatGPT und Googles Gemini in verschiedenen kritischen Branchen-Benchmarks übertroffen hat. Nach Angaben des Unternehmens schnitt Claude 3 unter anderem in den Bereichen logisches Denken auf Hochschulniveau sowie mehrsprachige Mathematik und Kodierung hervorragend ab.

Anthropic hob außerdem hervor, dass die am weitesten fortgeschrittene Version von Claude 3, „Opus“, Fähigkeiten aufweist, die dem menschlichen Niveau nahe kommen, insbesondere bei der Bereitstellung schneller Antworten. Dadurch soll sie sich gut für komplexe und dringende Aufgaben eignet.

Claude für iPhone und iPad lässt sich bisher aus dem App Store in den USA (App Store-Link) herunterladen, im deutschen App Store ist die Anwendung zum Zeitpunkt des Artikels noch nicht verfügbar. Möchte man fünfmal so viel Zugriffe und das leistungsstärkste Modell (Claude 3 Opus) in Anspruch nehmen, ist ein Pro-Abo notwendig, das 20 USD im Monat kostet. Im US-App Store bekommt Claude kurz nach dem Release bereits sehr gute 4,9 von 5 Sternen in den Bewertungen spendiert.

Fotos: Anthropic.