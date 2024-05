Highlights der Woche: Übermorgen, Kinder, wird’s was geben

Ich denke, ihr habt die Anspielung auf den Spruch „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ verstanden, allerdings habe ich die Phrase umgedichtet, denn mit Blick auf den Kalender sieht man, dass übermorgen der 7. Mai ist. Und für den 7. Mai hat Apple das „Lass dich frei“-Event angekündigt, auf dem neue iPad-Modelle sehnsüchtig erwartet werden.

Da Apple 2022 kein einziges neues iPad vorgestellt hat, sollten die Upgrades jetzt umso größer ausfallen. Im Gespräch ist ein aktualisiertes iPad Air, das erstmal auch mit großem 12,9 Zoll Display verfügbar gemacht wird. Das iPad Pro soll hingegen als erstes Apple-Produkt auf den M4-Chip setzen und ein OLED Display mitbringen. Gleichzeitig steht auch ein Apple Pencil 3 auf dem Programm, der unter anderem haptisches Feedback liefern könnte.

Neue Kopfhörer von Beats

Apples Kopfhörer-Marke Beats hat die In-Ears Beats Solo Buds und die On-Ear-Kopfhörer Beats Solo 4 verfügbar gemacht. Die Solo Buds sind für 89,95 Euro erhältlich und der Verkauf startet im Juni. Mit dabei ist ein kompaktes Case für eine kombinierte Wiedergabezeit von bis zu 18 Stunden. Die Kopfhörer funktionieren mit iOS und Android gleichermaßen und kommen mit ergonomisch geformten Ohreinsätzen.

Die Beats Solo 4 sind in neuen Farben erhältlich und verfügen über UltraPlush-Ohrpolster. Mit den Beamforming-Mikrofonen kann man Telefonate führen, allerdings muss man auf eine Geräuschunterdrückung verzichten. Support für „Hey Siri“ und „Wo ist?“ sind hingegen mit an Bord. Da die Wiedergabezeit bis zu 50 Stunden beträgt, kann man wirklich sehr lange am Stück Musik hören. Die Beats Solo 4 sind ab sofort erhältlich.

Apples neuste Quartalszahlen überzeugen nicht

Die neusten Quartalszahlen aus dem Hause Apple sind größtenteils enttäuschend. Der Gesamtumsatz ist um 4 Prozent eingebrochen und das iPhone verkauft sich nicht mehr wie geschnitten Brot. Apple hat mit dem iPhone immerhin 45,963 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, allerdings waren es im Vorjahr über 50 Milliarden US-Dollar. Dafür sind die Mac-Verkäufe leicht gestiegen, dem MacBook Pro und MacBook Air sei Dank.

Wie oben schon berichtet, warten wir auf neue iPads und da ist es kein Wunder, dass der iPad-Umsatz in den letzten Monaten schlecht war. Im abgelaufen Quartal konnte Apple mit dem iPad nur 5,559 Milliarden US-Dollar einnehmen, im Vorjahr waren es noch 6,670 Milliarden US-Dollar. Eine positive Nachricht gibt es aber: Apples Service-Sparte hat wieder zugelegt und verzeichnet 23,867 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Noch mehr spannende Themen

Neues im Hueblog

In dieser Woche hat Philips Hue gleich zwei Updates ausgespielt. Zum einen gibt es eine neue Firmware für die Hue Bridge, zum anderen gibt es ein Update für die Hue-App. Alle Details könnt ihr in den verlinkten Beiträgen lesen.