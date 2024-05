Apple-Chef Tim Cook über KI: Viele Vorteile und aufregende Dinge

Während der Bekanntgabe der neusten Quartalszahlen hat Apple-Chef Tim Cook abermals über Apples Arbeit an generativen KI-Funtionen gesprochen. Er sagte, dass Apple „Vorteile“ hat, die das Unternehmen in der Ära der KI „differenzieren“, und dass man einige „sehr aufregende Dinge“ in naher Zukunft mit Kunden und Kundinnen teilt.

Tim Cook führt weiter aus:

Wir sind weiterhin sehr optimistisch, was unsere Möglichkeiten im Bereich der generativen KI angeht. Wir tätigen erhebliche Investitionen und freuen uns darauf, unseren Kunden bald einige sehr aufregende Dinge mitteilen zu können. Wir glauben an die transformative Kraft und das Versprechen von KI und wir glauben, dass wir Vorteile haben, die uns in dieser neuen Ära auszeichnen werden, einschließlich Apples einzigartiger Kombination aus nahtloser Hardware-, Software- und Dienstleistungsintegration, bahnbrechendem Apple Silicon mit unseren branchenführenden neuronalen Engines und unserem unerschütterlichen Fokus auf den Datenschutz, der allem zugrunde liegt, was wir entwickeln.

Apple stellt KI-Funktionen erst auf der WWDC 2024 vor

Obwohl Apple schon Anfang nächster Woche neue iPads vorstellt, wird Apple seine Anstrengungen im Bereich Künstlicher Intelligenz erst auf der WWDC Anfang Juni zeigen. Es wird erwartet, dass die KI-Funktionen auf dem Gerät laufen und nicht mit einem Cloud-Dienst in Verbindung treten. Mit Blick auf den Datenschutz wäre das ein großer Schritt und macht die KI auf Apple-Geräten privater und sicherer. Apples Plan, generative KI auf dem Gerät verfügbar zu machen, erfordert erhebliche CPU- und GPU-Leistung, und Apple plant, sich mit dem kommenden M4-Chip auf KI zu konzentrieren.

Glaubt man den Gerüchten, stellt Apple schon in der nächsten Woche ein iPad Pro mit M4-Chip vor. Mark Gurman von Bloomberg hat am vergangenen Wochenende angedeutet, dass es eine Chance gibt, dass Apple den M4 Chip erstmals in den iPad Pro-Modellen einsetzen wird.