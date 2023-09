Home Widget für HomeKit: Smart Home-Geräte über interaktive Widgets steuern

Bis vor kurzem erlaubte Apple keine interaktiven Widgets für den Homescreen. Das hat sich mit der Veröffentlichung von iOS 17 am Montagabend allerdings geändert. Flugs hat auch die beliebte HomeKit-App Home Widget (App Store-Link) von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht und jetzt ein Update für die eigene iPhone- und iPad-App veröffentlich, das die Nutzung interaktiver Widgets auf dem Homescreen ermöglicht.

Mit Home Widget für HomeKit – so der volle Name der Anwendung- von Clement Marty lassen sich HomeKit-Geräte und Szenen ein- und ausschalten. Der Entwickler aus Frankreich hat einen optisch ansprechenden Weg gefunden, die eigenen HomeKit-Geräte über kleine Widgets bequem und schnell ansteuern zu können. Der Download von Home Widget in der Basisversion ist kostenlos, weitere Features können per Abo zum Preis von 0,49 Euro/Monat bzw. 4,99 Euro/Jahr, oder auch als lebenslange Lizenz für einmalig 9,99 Euro erworben werden. Für die Installation von Home Widget benötigt man neben rund 89 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 17.0.

Neue Widget-Größen und Sperrbildschirm-Widgets fürs iPad

Clement Marty hat nun Version 1.8 von Home Widget im deutschen App Store veröffentlicht und damit seine Widgets auch interaktiv werden lassen. Man muss also nicht einmal mehr den Start- oder Sperrbildschirm verlassen, um die eigenen HomeKit-Geräte ein- und auszuschalten, Szenen zu aktivieren oder Aktionen auszulösen – die App muss nicht mehr geöffnet werden. Das sind die Neuheiten der interaktiven Widgets in Version 1.8:

Wir haben Dimmer mit interaktiven Widgets integriert. Sie können jetzt die Intensität oder Farbe Ihrer Lichter direkt ändern oder Ihre Jalousien halb öffnen, und das immer direkt über die Widgets! Es ist sogar möglich, vor der Durchführung einer sensiblen Aktion eine Bestätigung anzufordern.

Als Reaktion auf Ihr Feedback haben wir eine neue Widget-Größe eingeführt: ein kompaktes 2×2-Layout mit vier Schaltflächen. Genießen Sie schnellen Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Aktionen und sparen Sie gleichzeitig Platz auf dem Bildschirm.

Jetzt können Sie durch Tippen auf einen der Sensoren, Detektoren, Zähler oder Aktualisierungsschaltflächen das Widget aktualisieren, ohne die Anwendung im Vordergrund starten zu müssen

Mit dem „Nachttisch“-Modus können Sie Widgets nutzen und auch mitten in der Nacht von allen neuen Funktionen und Interaktivität profitieren.

Auch auf dem iPad gibt es viele neue Features. Kleine und runde Widgets können jetzt auf dem gesperrten Bildschirm verwendet werden. Auch hier ist es nicht nötig, den Sperrbildschirm zu verlassen, um eine Aktion auszuführen.

Wenn Sie Jalousien oder Rollläden haben, können Sie jetzt deren genaue Position über die Widgets auswählen.

Darüber hinaus hat der Entwickler mit der neuen Version von iOS die Reaktions- und Ausführungszeiten weiter verbessert, so die Anwendung laut eigener Aussage „die schnellste auf dem Markt, die alle diese Aktionen ausführt“, bleibt. Home Widget für HomeKit ist damit eine der ersten Smart Home-Anwendungen im App Store, die interaktive Widgets zur Steuerung der eigenen Geräte anbietet. Von den Nutzern und Nutzerinnen erhält Home Widget bisher gute 4,3 von 5 Sternen.