BundleHunt: 42 Mac-Anwendungen deutlich günstiger kaufen

Die für seine Mac-Bundles bekannte Webseite BundleHunt legt mal wieder neue Angebote auf, die sich durchaus sehen lassen können. Organisatorisch hat sich ebenfalls einiges getan, so dass wir euch in diesem Artikel noch einmal auf den neuesten Stand bringen.

Erfreulich ist beispielsweise, dass es keine Startgebühr mehr gibt. Ihr könnt euch also auch nur eine einzelne Anwendung aussuchen und bezahlt den angegebenen Preis. Zudem gibt es ab einem Einkaufswert von 30 US-Dollar einen Rabatt in Höhe von 3 US-Dollar. Der Nachlass steigt in 1-Dollar-Schritten auf bis zu 10 US-Dollar an. Alle angebotenen Apps könnt ihr auf der Aktionsseite selbst entdecken.

Das sind die Favoriten der BundleHunt-Aktion

Commander One: Das ultimative Werkzeug für alle, die Dateien auf einen FTP-Server oder eine andere Web-basierte Lösung schieben wollen. Commander One macht das so einfach wie der Finder.

DropShare: Wenn ihr einfach nur Dateien im Netz teilen wollt, geht das mit DropShare besonders einfach. Per Drag-and-Drop können Dateien oder Ordner zum verknüpften Hosting-Partner geladen werden.

Dictionaries: Per Rechtsklick könnt ihr mit diesem kleinen Helfer jedes Wort in eine von mehr als 80 Sprachen übersetzen.

PDF Master: Ein kleines Werkzeug zur Konvertierung, Erstellung und Bearbeitung von PDF-Dokument. Mit macOS Boardmitteln ist das leider immer noch nicht so umfangreich möglich.