Fraenk mit Unlimited Day Flat: 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen für 7 Euro

Der Telekom-Tarif Fraenk ist sehr beleibt, da er zum attraktiven Festpreis gute Konditionen bietet. Und erst im letzten Monat hat Fraenk in den Tarifen mehr Datenvolumen verfügbar gemacht, gleichzeitig den Preis aber nicht angehoben. 5G ist ebenfalls inklusive und ab Mitte Mai startet sogar die EU-Auslandstelefonie.

Fraenk bietet den Tarif „10 für 10“ an und stellt 10 GB Datenvolumen im 5G Netz für nur 10 Euro pro Monat bereit. Wenn ihr mit 10 GB pro Monat nicht auskommt, könnt ihr für 5 Euro/Monat extra direkt auf 20 GB upgraden. Für noch mehr Datenvolumen könnt ihr einen Vorteilscode eines Freundes einlösen und bekommt dauerhaft noch einmal 4 GB pro Monat on top. Ihr könnt gerne den Code LARH24 nutzen oder ihr sucht euch einen Code aus den Kommentaren aus. Nicht nur als Neukunde gibt es dann 4 GB on top, auch der Werber bekommt weitere 4 GB Datenvolumen dauerhaft gutgeschrieben. Win-Win!

Ich selbst bin bei der Telekom und habe mit dem MagentaEins-Vorteil 40 GB pro Monat zur Verfügung. Viel zu viel, da ich sehr häufig im WLAN unterwegs bin. Ab und zu bin ich aber froh, dass ich viel Datenvolumen habe, da ich manchmal das iPhone als Hotspot für mein MacBook verwende. Mit der App TripMode kann man die Datennutzung über einen Hotspot aber einschränken und nur vereinzelte Apps den Zugriff auf die mobile Datenverbindung erlauben.

Unlimited Day Flat bei Fraenk buchen

Jetzt habe ich lange um den heißen Brei geredet. Eigentlich wollte ich berichten, dass Fraenk neuerdings eine Unlimited Day Flat anbietet und somit für 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen bereitstellt. Über datapass.de könnt ihr die Buchung vornehmen und bezahlt für 24 Stunden einmalig 7 Euro. Die Option kann man 10 Mal im Monat buchen. Wenn ihr also für kurze Zeit besonders viel Datenvolumen benötigt, könnt ihr die Unlimited Day Flat abschließen. Dafür müsst ihr aber im Mobilfunknetz eingeloggt sein, im WLAN geht das nämlich nicht.

Jetzt mit Fraenk starten: Tarif kann man nur per App buchen (zum Download)