Ledvance legt Fokus auf Matter: Beleuchtungsprodukte werden aktualisiert

Als der neue und herstellerunabhängige Smart Home-Standard Matter vorgestellt wurde, sahen viele darin die langersehnte Vereinfachung unzähliger Hersteller-Standards und -Protokolle. Bis sich die beteiligten Unternehmen umgestellt und Produkte mit Matter-Support angeboten haben, dauerte es allerdings noch einige Zeit. Mittlerweile gibt es viele Optionen, Matter im eigenen Smart Home einzusetzen.

Auch Ledvance hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat erst in den vergangenen Wochen zehn neue LED-Lampen mit Matter-Unterstützung vorgestellt. Damit lassen sich die Beleuchtungsprodukte nicht nur mit dem hauseigenen Ledvance-System, sondern auch mit anderen Smart Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home oder auch Google Home verbinden.

Aktuell finden sich im Portfolio von Ledvance vor allem LED-Lampen, die über verschiedene Formen und Farbabstufungen verfügen. Neben klassischen Glühbirnen- und Kerzenformen finden sich auch LED-Einbauspots vom Standard GU10, sowie kugelrunde und Edison-Designs. Ledvance bietet dabei Farbtemperaturen zwischen warm- und kaltweiß (2.700 bis 6.500 Kelvin) und die Auswahl zwischen 16 Millionen Farben.

In Zukunft will Ledvance weitere Matter-Beleuchtungsprodukte ins eigene Sortiment aufnehmen, darunter auch LED-Lichtleisten und smarte Steckdosen. Da der Hersteller, der einst zu Osram gehörte und nun durch ein chinesisches Konsortium geführt wird, über einige Erfahrungen im Bereich der Beleuchtung verfügt, darf man durchaus eine gute Produktqualität bei gleichzeitig erschwinglichen Preisen vom Hersteller erwarten.

Die bereits vorgestellten LED-Lampen bewegen sich im Ledvance-Webshop in Preisbereichen zwischen 14,99 und 29,99 Euro. Einige der Neuerscheinungen sind auch bereits bei Amazon erhältlich – hier heißt es, genau hinzusehen und auf den Matter-Support in der Produktbeschreibung zu achten. Abschließend haben wir euch noch ein Tutorial von Ledvance eingebunden, in dem die Einbindung der Matter-Lampen ins eigene Smart Home erklärt wird.

