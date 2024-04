iPadOS 17.5: Betaversion deutet auf „Squeeze“-Geste für neuen Apple Pencil 3 hin

Da schon länger erwartet wird, dass Apple bald neue iPad Pro- und iPad Air-Modelle vorstellen wird, gibt es auch entsprechende Gerüchte, dass das Unternehmen an neuem Zubehör für die eigenen Tablets arbeitet. 9to5Mac hat nun Beweise gefunden, die die Entwicklung eines neuen Apple Pencil 3 bestätigen – und dass er über eine neue „Squeeze“-Geste („Druck-Geste“) verfügen wird.

„Mehrere Hinweise, die im Code der Betaversion von iPadOS 17.5 gefunden wurden, das am Dienstag für Entwickler freigegeben wurde, deuten auf eine neue Geste namens ‚Squeeze‘ für den Apple Pencil hin. Die Geste kann für schnelle Interaktionen wie das Hinzufügen von Formen, Unterschriften, Stickern oder einem Textfeld verwendet werden. Vermutlich wird die Geste durch einen Druck auf die Oberfläche des Apple Pencil ausgelöst.“

So berichtet 9to5Mac. Der Apple Pencil 2 unterstützt nur die Geste des doppelten Antippens, um zwischen verschiedenen Werkzeugen in bestimmten Apps zu wechseln, und weist keine Drucksensoren auf der Oberfläche auf – nur an der Spitze. Dies deutet stark darauf hin, dass die neue „Squeeze“-Geste, die in der iPadOS 17.5-Betaversion gefunden wurde, für einen noch nicht veröffentlichten Apple Pencil 3 gedacht ist.

Apple Pencil-Schnittstelle von Apple aktualisiert

Interessanterweise hat Apple auch die Schnittstelle für die Kopplung eines Apple Pencil zum ersten Mal aktualisiert, um neue, nicht existierende Hardware zu unterstützen. Anfang des Jahres hatte 9to5Mac bereits Hinweise auf die Unterstützung des Apple Pencil in der Wo Ist-App gefunden. Derzeit gibt es kein Apple Pencil-Modell, das über das Wo Ist-Netzwerk geortet werden kann.

Um die Gerüchte weiter anzuheizen, hat iPadOS 17.4 eine neue Version der PencilKit-API eingeführt, die Entwickelnde nutzen können, um ihre Apps mit Apple Pencil kompatibel zu machen. Apple hat jedoch noch nicht verraten, welche neuen Möglichkeiten PencilKit 3 für die User bietet. Einige Gerüchte besagen, dass Apple Pencil 3 austauschbare magnetische Spitzen unterstützen wird. Spätestens mit dem Release der neuen iPad-Modelle werden wir wohl in dieser Hinsicht Neues erfahren.