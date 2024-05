Snapchat: Neue Emoji-Reaktionen, KI-Funktionen und bearbeitbare Nachrichten

Am gestrigen 1. Mai hat Snap im eigenen Newsroom eine Reihe von Funktions-Updates für Snapchat (App Store-Link) angekündigt. Die beiden wichtigsten Verbesserungen betreffen das Messaging: Bearbeitbare Nachrichten und Emoji-Reaktionen. Diese gesellen sich zu einer Handvoll dienstübergreifender Verbesserungen, die durch die KI-Bemühungen von Snap vorangetrieben werden, darunter KI-Erinnerungen, das Erstellen benutzerdefinierter Bitmoji-Looks und mehr.

Macht man einen Tippfehler und bemerkt dies kurz nach dem Absenden einer Nachricht, ist es frustrierend, wenn man feststellt, dass man den Fehler nicht mehr rückgängig machen kann. In Snapchat wird sich dies ändern: Chats können bald bis zu 5 Minuten nach dem Versenden bearbeitet werden. Diese Funktion wird zunächst für Personen mit Snapchat+-Abos eingeführt, soll aber in Zukunft für alle User aktiviert werden.

Emoji-Reaktionen sind eine weitere Ergänzung im Chat-Bereich: Snapchat bietet seit langem die Möglichkeit, mit einem Bitmoji zu reagieren. Das Reagieren mit Standard-Emoji ist auf anderen Plattformen allerdings weit verbreitet, so dass es bei Snapchat nun auch eingeführt wird.

KI-gesteuerte Erinnerungen, Bitmoji-Outfits und mehr

Der Trend zu KI-Funktionen, die mittlerweile fast alle Dienste durchdringen, ist unaufhaltsam. Snapchat setzt seine KI-Bemühungen fort und bietet neue Funktionen wie KI-Erinnerungen an. Snap berichtet im entsprechenden Newsroom-Artikel:

„Wenn du dich an einen bevorstehenden Termin erinnern oder einen Countdown bis zum Wochenende starten möchtest, kannst du My AI einfach in direkten Chats oder in einer Unterhaltung mit einem anderen Freund um eine Erinnerung bitten. Mit nur einer kurzen Nachricht richtet My AI einen In-App-Countdown ein, damit du keinen Moment mehr verpasst.“

Zusätzlich zu dieser Produktivitätshilfe soll die KI auch dabei helfen, ein neues Aussehen für das eigene Bitmoji zu erstellen. Dazu gibt man einfach eine kurze Beschreibung dessen ein, was man sucht, und die KI der App wird versuchen, einen einzigartigen Stil zu schaffen. Auch neue KI-gesteuerte Linsen sind in Vorbereitung, darunter ein 90er-Jahre-KI-Objektiv.

Eine letzte Neuerung ist die Möglichkeit, auf Freunde auf der Snap Map zu reagieren, wenn man sie in der Nähe sieht. Bei Personen, mit denen man den eigenen Standort teilt, kann man beispielsweise mit einer Wink-Geste reagieren, wenn man sich morgens auf dem Weg zur Arbeit begegnet, oder man sendet ein Herz, wenn man sieht, dass die Person sicher am Ziel angekommen ist.