Vivaldi: Webbrowser mit Multi-Fenster-Support auf dem iPad

Der Vivaldi Browser für den Desktop ist eine Alternative zu den gängigen Webbrowsern wie Apples Safari, Mozillas Firefox, Opera oder Microsoft Edge und steht auf der Website des Entwicklerteams kostenlos für Desktop-Rechner zur Verfügung. Seit September des vergangenen Jahres steht auch eine mobile Version für iOS und iPadOS (App Store-Link) gratis im deutschen App Store zum Download bereit.

„Egal, ob du ein Gelegenheitsnutzer oder ein fortgeschrittener Nutzer bist, du bekommst die Flexibilität und Vielseitigkeit, um mit den leistungsstarken Funktionen von Vivaldi und dem unübertroffenen Maß an Personalisierung auf deine Weise im Internet zu surfen. Vivaldi auf iOS hat unseren unverwechselbaren Look and Feel mit einer Reihe von integrierten Tools, die Tabs im Desktop-Stil, Kurzwahlen, Panels, Notizen, eine Leseliste, einen Tracker und einen Werbeblocker umfassen. Und natürlich bieten wir mit der Sync-Funktionalität eine sichere Möglichkeit, Vivaldi – und deine Browsing-Daten – mitzunehmen.“