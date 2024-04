Vier Modellnummern registriert: Start von neuen iPads steht bevor

Die Apple-Welt scheint seit Wochen ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte zu trommeln: Immer wieder ist von aktualisierten iPad-Modellen die Rede, die gemäß Apples regelmäßigen Veröffentlichungs-Turnus nun endlich auf den Markt kommen sollten. Ging man erst schon von Februar aus, wurde es dann Anfang März, dann Mitte und Ende März. Mittlerweile sind die ersten Tage des Aprils vergangen, und potentielle neue iPad-User warten noch immer auf neue Apple-Tablets.

Aktuell wird mit einem Marktstart der neuen iPad-Varianten zu Anfang Mai dieses Jahres gerechnet. Und erstmals gibt es auch deutliche Hinweise darauf, dass die Veröffentlichung kurz bevorstehen könnte: In Indien wurden nämlich ingesamt vier neue iPad-Modelle bei der zuständigen Regierungsstelle für die Zulassung elektronischer Geräte, dem Bureau of Indian Standards (BIS), registriert. Dies berichtet der Blog MySmartPrice.

Erst gestern entdeckte der Blog die beiden Modellnummern A2836 und A2837, heute kamen zwei weitere hinzu, A2898 und A2899. Alle Geräte werden dort als Tablets von der Marke Apple gelistet. Bekannt ist allerdings nicht, um welche Modellvarianten des iPads es sich handelt. Zwar verfügen WLAN-only- und Cellular-Geräte über unterschiedliche Modellnummern, aber es ist nicht ersichtlich, ob es sich dabei beispielsweise um ein iPad mini, iPad Air oder iPad Pro handelt.

iPad Air und iPad Pro zuletzt 2022 aktualisiert

Eine Aktualisierung des iPad-Portfolios wird nicht nur herbeigesehnt, sondern ist mittlerweile auch dringend notwendig: Das derzeit noch aktuelle iPad Air der fünften Generation zum Beispiel wurde schon im März 2022 veröffentlicht, das iPad Pro kam ein halbes Jahr später im Oktober 2022 auf den Markt.

Für die neuen iPad-Generationen werden einige Verbesserungen und Neuerungen erwartet. So könnte auch erstmals ein iPad Air mit einem 12,9 Zoll großen Display in den Verkauf gehen. Zudem sollen sowohl das iPad Air als auch das iPad Pro auf Apples aktuellstes Chipset M3 setzen und über eine überarbeitete Frontkamera verfügen, die sich besser für Videotelefonate im Querformat nutzen lassen soll. Weiteren Gerüchten zufolge dürfte auch ein neues Magic Keyboard und ein Apple Pencil in den Startlöchern stehen.