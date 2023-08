Meross Matter Steckdose im Doppelpack für nur 32,29 Euro

Wenn ihr euer Smart Home auf Matter umstellen wollt, gibt es jetzt das 2er Set der Meross Steckdose günstiger. Statt 37,99 Euro bezahlt ihr mit dem 15 Prozent Coupon auf der Produktseite nur 32,29 Euro (Amazon-Link). Pro Steckdose müsst ihr also 16,14 Euro bezahlen, günstiger geht es bisher nicht.

Die smarte EU-Steckdose wird „out of the box“ mit Matter-Kompatibilität ausgeliefert, so dass kein spezielles Update erforderlich ist. Über die Meross-App ist es zudem möglich, den Energieverbrauch über die Steckdose zu überwachen, und das sowohl in Echtzeit als auch mit in der Vergangenheit gesammelten Werten.

Wie die bereits existierenden Meross Smart Plugs verwendet auch das europäische MSS315-Modell ein 2,4GHz-WLAN-Netzwerk für die Verbindung. Mit dem neuen Smart Plug gehört Meross mit zu den ersten Unternehmen der Matter-Allianz, die Smart Home-Produkte mit dem neuen Standard auf den Markt bringen.

Die einzelne Meross Matter Steckdose kostet derzeit 17,57 Euro.

Meross Matter Smart Steckdosen mit Stromverbrauch, WLAN Steckdosen mit Stromzähler... Voraussetzungen für Apple-Benutzer: iOS, iPadOS 16.1 (oder höher), 2,4 GHz und ein unverzichtbarer Hub für die Plattform wie Apple TV 4K (2. oder...

Voraussetzungen für Android-Nutzer: Die Tuya App auf Android unterstützt zur Zeit keine Matter. Android 8.1 oder höher, 2,4 GHz sowie einen Hub...