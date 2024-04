Spotify: Erneute Preiserhöhung noch im April geplant

Spotify, der Musik-Streaming-Riese, der den Markt dominiert, wird erneut an der Preisschraube drehen und wohl noch im April die Preise erhöhen. Das will zumindest das Wirtschaftsmagazin Bloomberg erfahren haben und beruft sich dabei auf vertrauenswürdige Quellen. Hierzulande hatte Spotify zuletzt im Oktober 2023 die Preise für Neukunden erhöht, seit Anfang 2024 müssen auch Bestandskunden mehr bezahlen.

Laut dem Bericht von Bloomberg sollen die Preise in Großbritannien, Australien, Pakistan und in zwei weiteren Märkten um 1 bis 2 US-Dollar steigen, wobei nicht klar ist, ob Deutschland zu den „weiteren Märkten“ zählt. Eine zeitnahe Anpassung der Gebühren scheint imminent, wobei Kunden in den USA vorerst verschont bleiben, da die Preiserhöhung hier erst „später in diesem Jahr“ erfolgen soll.

Hörbuch-Angebot als Grund für die Preiserhöhung bei Spotify

Der Grund für die Preiserhöhung ist das neue Hörbuch-Angebot, dass finanziert werden will. Spotify hat sich binnen weniger Jahre den zweiten Rang am Hörbuch-Markt hinter Audible gesichert und expandiert fleißig in weitere Länder. Möchte man bei Spotify gar keine Hörbücher hören, wird es demnächst einen neuen Basis-Tarif geben, der keine Hörbücher enthält und nur das Musik-Streaming erlaubt. Im Gegensatz dazu, plant Spotify immer noch die Einführung des gemunkelten Supremium-Tarifs, der verlustfreies Streaming und weitere, bisher nicht bekannte Funktionen beinhalten soll. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass 3D Audio mit Dolby Atmos Teil des Supremium-Tarifs sein könnte.

Wenn die nächste Preiserhöhung ansteht, zögere ich nicht mehr und drücke den Kündigen-Knopf. Derzeit befinde ich mich sowieso in einer Luxussituation, da wir mit Apple One auch Apple Music abonniert haben. Da ich eine Spotify Family verwalte, ist mir der Schritt zur Kündigung bisher schwer gefallen. Ob Deutschland zu den Märkten gehört, in denen die Preise zeitnah steigen, ist offiziell bisher nicht bestätigt. Gut möglich, dass auch Deutschland erst später im Jahr betroffen ist.