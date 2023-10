Spotify Preiserhöhung: Bestandskunden zahlen ab 1. Januar 2024 mehr

Spotify hat in Deutschland die Preise für das Premium-Abo um bis zu 20 Prozent angehoben. Gestern war noch unklar, wie Spotify Bestandskunden und Kundinnen behandelt. In einer Mail informiert Spotify nun, dass ab 1. Januar 2024 die neuen Preise für alle gelten. Im Wortlaut hat mir Spotify geschrieben:

Am 2. Oktober 2023 haben wir den Preis für Premium Family für neue Kunden von 14,99 € auf 17,99€ pro Monat erhöht. Wir wissen, dass eine Preiserhöhung in dieser Zeit, in der die Kosten überall steigen, keine willkommene Nachricht ist. Allerdings haben wir unsere Premium-Abos kontinuierlich verbessert und diese Änderung ist unsere erste Preisanpassung in über 10 Jahren. Wir schätzen Dich als Premium-Abonnenten und daher erhältst Du wie auch die anderen Nutzer Deines Premium-Abos weitere Monate zum bisherigen Preis von 14,99 €, bis zu deinem Abrechnungsdatum im Januar.

Damit Du auch weiterhin alle Premium-Vorteile genießen kannst, bitten wir Dich, dem angepassten Abo-Preis bis zum 31. Dezember 2023 zuzustimmen. Das Einverständnis abgeben geht schnell und einfach – gehe einfach zu Deiner Kontoübersicht und klicke dort auf den „Ich stimme zu“-Button.

Wenn Du diesem neuen Preis nicht bis zum 31. Dezember 2023 zustimmst, behält sich Spotify das Recht vor, Dein Premium-Abo ordentlich zu kündigen. In diesem Fall behältst Du Dein Premium-Abo zum bisherigen Preis, bis die Kündigung wirksam wird. Danach werden Du und die Nutzer Deines Premium-Abos auf das kostenlose, werbefinanzierte Abo von Spotify umgestellt. Mit unserem kostenlosen Abo hast Du weiterhin Zugriff auf Deine Bibliothek und alle von Dir erstellten Wiedergabelisten.

Wir wissen, dass es mittlerweile eine Reihe von Hörangeboten gibt und danken Dir sehr, dass Du Dich für Spotify entschieden hast. Wir hoffen, dass Du auch weiterhin mit Premium hören wirst.