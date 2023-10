So funktioniert „Check-In“ mit iOS 17

Mit iOS 17 hat Apple die Funktion „Check-In“ (hierzulande Wegbegleitung genannt) eingeführt, mit der man Freunden oder der Familie mitteilen kann, dass man gut angekommen ist. Check-In setzt auf beiden Geräte iOS 17 voraus, ebenso muss man mit iCloud angemeldet sein. Wird eine Wegbegleitung gestartet, wird der Empfänger automatisch informiert, wenn man an dem zuvor definierten Ort gut angekommen ist. Kommt man an dem Ort verspätet oder gar nicht an, kann der Empfänger Daten wie Standort, Batteriestand, Mobilfunksignal und weitere Daten einsehen.

So sendet man einen Check-In

Öffne die Nachrichten-App auf dem iPhone und wähle den Chat aus.

Über das Plus-Icon öffnet sich das Menü, in dem ihr „Wegbegleitung“ auswählen müsst. Versteckt sich im „Mehr“-Menü.

Folgende Optionen gibt es: Wenn ich ankomme: Gib dein Ziel und die Fortbewegungsart (Fahren, ÖPNV oder Gehen) an und füge einen Zeitpuffer hinzu, falls erforderlich. Die Funktion „Check-In“ überwacht deine Reise und benachrichtigt den Empfänger, wenn sich dein iPhone über längere Zeit nicht fortbewegt oder dein Ziel nicht wie erwartet erreicht. Wenn du dein Ziel erfolgreich erreichst, wird der Check-In automatisch ausgeführt der Empfänger wird darüber informiert, dass dein iPhone angekommen bist. Nach einem Timer : Gib einen Zeitraum an – zum Beispiel, wenn du dich zum ersten Mal mit einer Person triffst. Wenn du den Check-In nicht vor der festgelegten Zeit beendest, benachrichtigt die Funktion „Check-In“ den Empfänger.



Im folgenden Video könnt ihr noch einmal alle Details einsehen und im Bewegtbild sehen, wie die Wegbegleitung eingerichtet wird.