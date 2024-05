Bosch Smart Home: Matter-Update wird ausgerollt

Erst gestern habe ich mit Fabian darüber geredet, wann Bosch den Bosch Smart Home Controller II mit Matter ausstattet. Nur kurze Zeit später steht das Update in den Startlöchern, mit dem zahlreiche Geräte von Bosch Smart Home mit Matter sprechen können. Die einzelnen Geräte haben kein Matter an Board, sondern nur der Bosch Smart Home Controller II. Demnach ist dieser weiterhin vorausgesetzt, um die folgenden Geräte in Matter zu übertragen.

Bosch Smart Home: Diese Geräte sind mit Matter kompatibel

Bewegungsmelder

Dimmer

Heizkörper-Thermostat, Heizkörper-Thermostat II

Raumthermostat, Raumthermostat II

Raumthermostat Fußbodenheizung, Raumthermostat II 230 V

Relais

Tür-/Fensterkontakt, Tür-/Fensterkontakt II (Plus)

Zwischenstecker, Zwischenstecker kompakt

Bosch stellt das Firmware-Update für den Bosch Smart Home Controller II ab heute zur Verfügung, jedoch kann es ein paar Tage dauern, bis es bei allen Nutzern und Nutzerinnen angezeigt wird. Als Firmware gibt Bosch die Version 10.21.3663-291 sowie die Version 10.21.3663-292 an. Die Geräte, die in Matter verfügbar sind, bieten aktuelle Funktionen des Matter-Standards. Das bedeutet auch, dass nicht immer alle Features, die Bosch bietet, auch in Matter zur Verfügung stehen. Um Matter zu aktivieren, navigiert in der Bosch Smart Home App über „Mehr“ und „Partner“ in den „Matter“-Bereich.

Update für den Bosch Smart Home Controller II ab heute verfügbar

Des Weiteren gibt es für den Smart Home Controller die neusten Sicherheitsupdates und kleinere Fehlerbehebungen. Für das Raumthermostat II und das Raumthermostat II 230V steht ebenfalls eine neue Firmware zum Download bereit, die Bugfixes enthält. Auch die Licht-/Rollladensteuerung II, genutzt als Rollladensteuerung mit einer Jalousie, bekommt eine optimierte HomeKit-Anbindung. HomeKit-Szenen, welche die Behanghöhe und den Neigung einer Jalousie ändern, werden nun unterstützt.

Update für die Bosch Smart Home App kommt am 3. Juni

Die iOS-App der Bosch Smart Home App bekommt voraussichtlich am 3. Juni ein weiteres Update auf Version 10.21.0. Folgende Probleme behebt die neue Version:

Nach dem Erweitern der Startzeit-Einstellung bei Zeitplänen, konnte es passieren, dass Funktionen nicht sichtbar waren.

Beim Universalschalter und Universalschalter II konnte es zu Anzeigefehlern auf der Favoriten-Seite kommen.

In seltenen Fällen war die Einbindung der Bosch Smart Home Eyes Innenkamera II in der Bosch Smart Home App fehlerhaft.

Beim Wechsel des Smart Home Controllers wurden iOS Widgets nicht aktualisiert.

Ein Zurücksetzen über die Systemeinstellungen war nicht immer erfolgreich.

Meine Smart Home Sanierung stockt ein wenig

Wie viele von euch wissen, saniere ich gerade ein Haus und setze dabei auf smarte Komponenten von Bosch Smart Home. Während ich meine Rolläden, Jalousien und Fenster schon smart gemacht habe, stockt es in anderen Bereichen. Weitere Komponenten kann ich erst installieren, wenn der Innenausbau fortgeschritten ist. Unter anderem plane ich die Integration von Innen- und Außenkameras, Rauchmeldern, Raumthermostaten, Bewegungsmeldern und mehr. Die entsprechenden Testberichte folgen im Laufe des Jahres.