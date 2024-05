8 Gründe, warum UPDF für Apple-User eine Empfehlung ist

Anzeige. Seitdem ich UPDF entdeckt habe, ist der PDF-Editor mein Standardprogramm für PDF-Dokumente. Und das sage ich nicht nur, weil wir eine Kooperation mit UPDF haben. Da ich selbst keine eigenen PDF-Dokumente erstellen muss, nutze ich den Editor vorrangig zur Anzeige und zur Bearbeitung. Folgend findet ihr acht Gründe, warum UPDF für Apple-Anwender und Anwenderinnen eine Empfehlung ist.

UPDF ist eine moderne PDF-Software für Mac und iOS

Warum mir UPDF so gut gefällt? Allein optisch macht das PDF-Programm einiges her und ist gleichzeitig sehr einfach zu bedienen. Da ich vorwiegend am Mac arbeite und ich das Bearbeiten von Dokumenten mit Maus und Tastatur einfacher finde, greife ich meistens zur Desktop-Version.

UPDF startet schnell und bietet ein aufgeräumtes Design mit modernen Elementen. Im Menü auf der linken Seite findet man alle Werkzeuge und kann im Handumdrehen entsprechende Änderungen vornehmen. Da alle Schaltflächen in deutscher Sprache beschriftet sind, findet man sich auch schnell zurecht. Icons spiegeln die Funktionen wieder und die Bearbeitung mit Maus und Tastatur geht einfach von der Hand.

Unterwegs bietet sich die mobile Version von UPDF an und Änderungen machen auf dem iPad mehr Spaß als auf dem kleineren iPhone-Bildschirm. Für schnelle Bearbeitungen eignet sich aber auch das iPhone, wobei ich das Smartphone nur zum Öffnen und Lesen von PDFs nutze.

UPDF bietet umfangreiche Werkzeuge zur Bearbeitung von PDF-Dateien

UPDF hat eine Vielzahl an Funktionen an Bord, die UPDF zu einem umfangreichen PDF-Editor machen. Ihr könnt nicht nur PDF-Dateien öffnen und lesen, sondern Texte auch annotieren und kommentieren. Textabschnitte kann man mit einem Highlighter farblich markieren und so hervorheben. Außerdem könnt ihr den Text auswählen, löschen, ändern oder neuen hinzufügen. Natürlich lassen sich auch Bilder einfügen, um das Dokument besser lesbar zu machen. Über ein Kontextmenü könnt ihr Schnellaktionen ausführen, wenn ihr Text mit der Maus markiert. Unter anderem könnt ihr Text in fett oder kursiv darstellen oder eine Notiz anheften. Alle Aufgaben werden mit Bravur und in schneller Geschwindigkeit gemeistert.

Ihr habt Dateien vorliegend, die ihr nicht bearbeiten könnt? Auf einem Bild befindet sich Text, der nicht editierbar ist? Dann könnt ihr einfach die Texterkennung von UPDF nutzen und den Text extrahieren. Danach lässt sich der editierbare Text weiterverwenden, um so ein neues PDF zu erstellen. Natürlich kann man den Text auch in andere Programme überführen und zum Beispiel in Word oder Pages verwenden. Der OCR-Scan nimmt etwas Zeit in Anspruch, spuckt dann aber gute Ergebnisse aus.

PDF-Dateien ausfüllen und unterschreiben

PDF-Formulare könnt ihr mit UPDF ausfüllen und danach direkt unterschreiben. Möchte man beispielsweise einen Dienst online beantragen, könnt ihr das ausfüllbare PDF-Dokument öffnen, bequem durch die Felder navigieren und mit der Tastatur eure Daten hinterlegen. Mit einer digitalen Signatur, die in sehr vielen Fällen auch akzeptiert wird, könnt ihr das PDF-Dokument unterschreiben und dann entsprechend versenden.

PDFs einfach in der UPDF Cloud speichern

Mit 10 GB Cloud-Speicher könnt ihr eine Vielzahl an Dateien online ablegen und könnt jederzeit auf die Daten zugreifen. Ihr müsst lediglich mit eurem Account eingeloggt sein und könnt dann auf allen verbundenen Geräten eure Dokumente verwalten. Getätigte Änderungen werden gespeichert und stehen dann auf allen Geräten zur Verfügung. Demnach kann man unterwegs auf iPhone oder iPad mit der Bearbeitung starten und Zuhause nahtlos weiter machen. Der Cloudspeicher von UPDF ist nur in der kostenpflichtigen Variante erhältlich, wobei der Einmalkauf 2 GB freischaltet und das Jahresabo gleich 100 GB Cloud-Speicher bietet.

Mit UPDF eigene PDF-Dateien erstellen oder umwandeln

UPDF könnt ihr auch dafür nutzen, um eigene PDF-Dateien zu erstellen. Ihr könnt Überschriften hinzufügen, Textfelder aufziehen und an die richtige Position schieben, Fotos einfügen oder auch Listen nutzen. Natürlich könnt ihr auch ausfüllbare Dokumente erstellen, hier stehen Textfelder, Boxen, Listen und mehr bereit. Auch hier ist die Handhabung einfach und intuitiv und binnen weniger Minuten ist der erste Entwurf erstellt.

Gleichzeitig kann man PDF-Dateien auch in ein anderes Format überführen, wenn der Empfänger dieses wünscht. Obwohl PDF ein gängiges Format ist, könnt ihr euer PDF-Dokument auch in die Formate Word, Excel, Powerpoint, CSV, XML, HTML oder auch RTF umwandeln. Die Einstellungen sind schnell getätigt und die Umwandlung sowie der Export fix erledigt.

PDF-Dateien mit einem Passwort schützen

Wichtige und sensible Daten wollen geschützt sein und damit PDF-Dokumente, die vielleicht in falsche Hände geraten, dennoch sicher sind, könnt ihr ein Passwortschutz aktivieren. In den Optionen könnt ihr ein eigenes Kennwort hinterlegen und selbst festlegen, welche Aktionen erlaubt sind und welche Verschlüsselung genutzt wird.

PDF-Dateien einfach organisieren und verwalten

Besonders große Dokumente mit sehr vielen Seiten können schnell unübersichtlich sein. In UPDF gibt es mehrere Anzeigeoptionen, die auch für sehr große Dokumente geeignet sind. Ihr könnt im Handumdrehen Seiten sortieren und organisieren oder einzelne Seiten löschen. Mit Drag-and-Drop funktioniert das sehr einfach und mit der Maus am Desktop ist die Arbeit schnell erledigt. Ihr könnt Dokumente auch extrahieren, Seiten ersetzen, Seiten drehen oder die einzelnen Seiten aufteilen und ein neues PDF erstellen.

Simples Design und einfache Bedienung

In der Einleitung hatte ich schon erwähnt, dass mir UPDF auch optisch zusagt. Das Programm ist modern gestaltet und macht auf iPhone, iPad und Mac eine gute Figur. UPDF ist selbsterklärend und alle Aktionen laufen flüssig und zuverlässig ab. Während Apples Vorschau-App auf dem Mac im Funktionsumfang beschränkt ist, liefert UPDF die fehlenden Werkzeuge einfach mit.

Mit Künstlicher Intelligenz schneller arbeiten

Natürlich darf auch hier die Künstliche Intelligenz nicht fehlen. Der smarte Assistant, der auf ChatGPT basiert, kann nicht nur ein PDF übersetzen oder zusammenfassen, sondern auch alltägliche Fragen beantworten. Bei eurer Recherche müsst ihr das Programm nicht wechseln, sondern könnt eure Fragen direkt an die KI stellen. Beachten müsst ihr nur, dass die AI-Erweiterung ein kostenpflichtiges Add-On ist. Im Standard-Tarif könnt ihr bis zu 100 Dateien, bis zu 1.000 Seiten und bis zu 2 GB große Dateien mit AI bearbeiten und gleichzeitig 1.000 Fragen pro Monat stellen. Im Unlimited-Tarif könnt ihr unbegrenzt viele Dateien analysieren und so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Gleichzeitig gibt es statt 10 GB direkt 100 GB Online-Speicher dazu.

UPDF ist deutlich günstiger als Adobe Acrobat

Während Adobe Acrobat zwar mehr Funktionen und Optionen bietet, ist es mit rund 280 Euro pro Jahr ziemlich teuer. UPDF ist deutlich günstiger und ist im Funktionsumfang nur marginal schlechter eingestuft, außerdem ist auch eine Dauerlizenz möglich. Diese kostet 49,99 Euro, allerdings gibt es dann keinen Zugriff auf die KI-Funktionen. Besonders spannend ist der Tarif UPDF Pro + UPDF AI, bei dem ihr auch ChatGPT nutzen könnt. UPDF Pro bekommt ihr dann für einmalig 45,99 Euro, wobei die AI-Erweiterung mit 36 Euro im Standard- oder 75 Euro im Unlimited-Tarif zu Buche schlägt. Bei den Preisen handelt es sich um Angebotspreise und ihr könnt euch aktuell bis zu 60 Prozent Rabatt sichern.

Gut: Mit einer Lizenz könnt ihr UPDF nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf einem Windows-Rechner, mit iPhone, iPad und sogar Android nutzen. Da UPDF von der eigenen Software überzeugt ist, gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn euch das Programm doch nicht zusagt, könnt ihr eure Investition wieder rückgängig machen.

UPDF ist vor allem für Apple-Nutzer ein starker Helfer

Wenn Vorschau auf dem Mac nicht ausreicht, bietet UPDF auch ohne KI-Add-On einen erweiterten Funktionsumfang. Egal ob ihr PDF-Dateien lesen, bearbeiten oder neue erstellen wollt, UPDF bietet für alles entsprechende Werkzeuge an. Die Handhabung ist sehr einfach und die Lizenz könnt ihr auch für die mobilen Apps verwenden und müsst nicht zwei Mal einkaufen. Mit der KI-Erweiterung könnt ihr eure Arbeit beschleunigen und zum Beispiel PDF-Dokumente schnell übersetzen lassen.

Nutzt das aktuelle Angebot, um euch UPDF sowie UPDF Pro günstiger zu sichern. Probiert das Programm kostenlos aus und macht euch selbst ein Bild vom empfehlenswerten PDF-Editor mit KI-Funktionen. Und wer sich jetzt für UPDF entscheidet, sichert sich die Chance ein brandneues iPad Air zu gewinnen.