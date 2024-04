Bosch Rollladensteuerung: Auch für Jalousien und Raffstores geeignet

Meine Wochenende sind aktuell sehr eintönig und ziemlich kräftezehrend, da ich ein altes Haus kernsaniere und auf den aktuellen Stand bringe. Während ich meine Rolläden mit der Bosch Smart Home Rollladensteuerung II (Amazon-Link) schon smart angebunden habe, folgt jetzt die smarte Anbindung für meine Raffstores. Dabei kann man mit dem kleinen Aktor auch Jalousien steuern, die einfach etwas kleinere Lamellen haben, ansonsten aber wie Raffstores funktionieren.

Bei uns am Haus kommen im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, im Bad und in der Küche herkömmliche Rolläden zum Einsatz, jedoch haben wir uns im Wohnzimmer explizit für Raffstores ausgesprochen. Diese bieten zwar keine komplette Abdunklung, dafür sind sie deutlich flexibler. Da sich die Lamellen drehen lassen, könnt ihr entweder wenig oder viel Licht hereinlassen. Unsere Raffstores sind von Beck+Heun und kommen von Haus aus schon mit einem Somfy-Motor daher, allerdings ist nur ein normaler Schalter dabei. Optional könnte man auf die smarten Somfy-Schalter wechseln; da wir im Haus aber komplett auf Bosch Smart Home setzen, kommt natürlich die Rollladensteuerung II zum Einsatz.

Bosch Rollladensteuerung II für Raffstores nutzen

Das kleine Modul ist 40,5 x 47 x 22 Millimeter groß und eine tiefe Unterputzdose ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ein Anschlussplan ist dabei und an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass man elektrische Komponenten generell vom Fachmann installieren lassen sollte. Mit ein wenig Grundkenntnis geht das natürlich auch günstiger. Der Aktor wird einfach hinter dem Schalter angeschlossen und ergänzt dann die smarte Anbindung. Der Schalter bleibt erhalten und man kann wie gewohnt manuell das Raffstores steuern.

Höhe und Neigungswinkel einstellen

Nachdem man die Rollladensteuerung II per App mit dem zwingend notwendigen Smart Home Controller verbunden hat, kann man nicht nur das Raffstores komplett hoch oder herunterfahren, sondern auch den Neigungswinkel einstellen. Die Lamellen kann man zwischen 0 und 100 Prozent justieren und so selbst entscheiden, wie viel Licht in den Raum fallen soll. Natürlich kann man eine freie Position zwischen 0 und 100 Prozent Höhe wählen und auch in dieser Position den Neigungswinkel der Lamellen bestimmen. Das funktioniert wunderbar und wer möchte, kann durch die Anbindung an Siri, Alexa oder Google Assistant auch die Sprache zur Steuerung verwenden.

In der Bosch Smart Home App Automationen anlegen

Je größer das Smart Home ist, desto spannender wird die ganze Geschichte. Mit Automationen kann man mehrere Abläufe und Befehle gleichzeitig ausführen. Besonders praktisch ist zum Beispiel eine Szene „Filmeabend“, die die Raffstores schließt und das Licht abdunkelt. Leckere Chips und eine Limo müsst ihr euch dann aber doch manuell besorgen. Natürlich sind viele weitere Szenarien möglich und im Zusammenspiel mit den Rauchwarnmeldern, können die Raffstores bei einem Alarm automatisch hochfahren und die Rettungswege freigeben.

Ein anderes Beispiel: Zu festgelegten Uhrzeit fahren abends die Rolläden und Raffstores herunter, während sie morgens bei Sonnenaufgang automatisch hoch fahren. Des Weiteren kann man Automationen auch anhand der Anwesenheit oder Abwesenheit von Personen steuern.

Solltet ihr die Rollladensteuerung II an HomeKit, Alexa oder Google übertragen haben, könnt ihr auch dort entsprechende Automationen einstellen. Dann sind aber nicht alle Funkionen verfügbar, zudem sind nicht alle Bosch Smart Home Geräte mit HomeKit kompatibel.

Fazit und Preis

Die Bosch Smart Home Rollladensteuerung II funktioniert wunderbar mit Raffstores sowie mit Jalousien. Die Montage und Installation sind mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung ein Kinderspiel und der kleine Aktor reagiert schnell und zuverlässig. Da wir vermutlich im Wohnzimmer unseren Esstisch vor einen Schalter stellen, ist eine smarte Anbindung ungemein praktisch. Ich muss nicht vom Sofa aufstehen und kann mit meinem Smartphone die Rolläden und Raffstores steuern – und das sogar aus der Ferne.

Mit dem 10 Prozent Coupon bei Amazon könnt ihr eine Rollladensteuerung II für 61,18 Euro kaufen. Im Smart Home Shop Tink.de gibt es diverse Bundles günstiger, unter anderem kostet das 3er Set 169,95 Euro (pro Stück 57 Euro), das 6er Set 299,95 Euro (pro Stück 50 Euro) und das 10er Set 459,95 Euro (pro Stück 46 Euro).

