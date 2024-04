Highlights der Woche: Erstklassiges Wetter zur Roboter-Installation

Wow, was war das gestern für ein erstklassiges Wetter. Ich habe die Chance genutzt und im Garten meines Vaters den neuen Dreame A1 Mähroboter installiert. Dabei lief nicht alles so glatt, wie es hätte laufen können, insgesamt war die Erfahrung aber absolut in Ordnung. Das erste Fazit: Das bekommt jeder hin, auch ohne große technische Vorkenntnisse.

Nun lassen wir den Roboter erst einmal einige Male durch den Garten fahren, bevor ich mich mit weiteren Eindrücken bei euch melde. Immerhin kostet der Dreame A1 fast 2.000 Euro und zählt damit zu den teureren Modellen auf dem Markt. Aber er sein Geld auch wert ist?

Vom neuen Humane AI Pin kann man das wohl nicht behaupten. Das Kamera-AI-Gadget wollte als täglicher Begleiter punkten. Die Grundidee scheint auch zu funktionieren, die Zuverlässigkeit lässt aber mehr als zu wünschen übrig – und zahlreiche Funktionen fehlen noch komplett. In den USA ist das Gadget bereits erhältlich und seit dieser Woche gibt es die ersten Eindrücke.

Neues von unserem Hueblog

Auch rund um Philips Hue waren die vergangenen Tagen ziemlich ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm? Bis zum Start von neuen Produkten müssen wir uns noch etwas gedulden, vermutlich ist es im Juni soweit. Dank ZigBee kann man auch aber zu anderen Herstellern greifen – so hat beispielsweise Innr neue, hellere Outdoor-Spots auf den Markt gebracht.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick