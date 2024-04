Humane AI Pin: Erste Testberichte fallen katastrophal aus

Ende letzten Jahres hat der Humane AI Pin für viel Erstaunen gesorgt, da hier Künstliche Intelligenz zum Anfassen mit dabei ist. Der AI Pin, der vorerst nur für die USA bestimmt ist, kostet 700 US-Dollar und setzt zudem ein monatliches Abonnement in Höhe von 24 US-Dollar voraus. Mit einer magnetischen Halterung, die gleichzeitig ein Akku ist, lässt sich der AI Pin an der Kleidung anbringen.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz kann das Gadget Fragen beantworten und da auch eine Kamera integriert ist, kann der Pin sogar Objekte erkennen und benennen. An Bord ist zudem ein kleiner Projektor, der ein Display auf die Innenhand projizieret. Der Humane AI Pin hat schon vor dem Verkaufsstart zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde zum Beispiel vom TIME Magazine zu einem der „Best Inventions of 2023“ gekürt.

Humane AI Pin funktioniert nur selten korrekt

Was auf dem Papier wirklich futuristisch klingt, ist in der Praxis derzeit noch eine Katastrophe. Während die Hardware in ersten Tests als durchaus potent weg kommt, ist vor allem die Software noch richtig schlecht. Hier kann man nicht einmal das Wort Beta-Version in den Mund nehmen, denn ganz einfache Funktionen fehlen gänzlich, beispielsweise ein Wecker, ein Kalender oder Notizen.

Die Tester von The Verge sind beeindruckt, wenn der Humane AI Pin funktioniert, denn dann kann er zum Beispiel Objekte erkennen und benennen. Vor allem die Reaktionszeit ist mit bis zu 10 Sekunden einfach nur elendig lang. In den Tests hat der AI Pin häufiger gar nicht funktioniert und verweist stets darauf, dass Funktionen erst später nachgereicht werden. Im aktuellen Status ist der AI Pin eine tolle Idee, die Umsetzung ist aber noch eine Katastrophe und von einem Beta-Stadium weit entfernt.

Derzeit keine Kaufempfehlung

Genau aus diesem Grund bleibt den Testern nichts anderes übrig als eine Warnung auszusprechen. Für 700 US-Dollar plus 24 US-Dollar im Monat gibt es aktuell ein unausgereifteres KI-Gadget, dass seinen großmündigen Ankündigungen nicht gerecht wird. Es handelt sich um die erste Version und die Vision ist spannend, allerdings sollte man lieber auf eine spätere Generation warten, die dann möglicherweise alltagstauglich ist.