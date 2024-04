Boxes – Lost Fragments: Puzzle-Game mit Anleihen an „The Room“

Viele von euch werden sich sicherlich an die tolle Rätsel-Spielreihe „The Room“ erinnern, in dem es in verschiedenen 3D-Räumen darum geht, mechanische Puzzles zu lösen. Mit Boxes: Lost Fragments (App Store-Link) gibt es nun einen weiteren Titel dieses Genres von Snapbreak Studios aus dem schwedischen Malmö. Das Studio hat in der Vergangenheit bereits weitere Puzzle-Games veröffentlicht, darunter Doors, Faraway und Tiny Robots Recharged.

Mit Boxes: Lost Fragments bekommt man nun einen kostenlosen Download für iPhones und iPads geboten, der rund 906 MB groß ist und sich ab iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf das Gerät herunterladen lässt. Auch eine deutsche Lokalisierung steht für das Spiel bereit. Wer nach der Beendigung des ersten Kapitels die Vollversion freischalten möchte, zahlt einmalig 7,99 Euro per In-App-Kauf – ein fairer Deal, wie ich finde.

In Boxes: Lost Fragments betätigt man sich als Meisterdieb, der aufgrund eines neuen Auftrages in eine prächtig ausgestattete, luxuriöse Villa geschickt wird. In selbiger entdeckt man in den altehrwürdigen Räumen zahlreiche Rätselkisten, die offenbar für einen unbekannten Zweck konstruiert wurden. Wie es scheint, ist es an einem selbst, diese Rätsel selbst zu lösen – und schlussendlich einen aufreibenden Kampf um Freiheit und Antworten zu bestehen. Im App Store heißt es zum Spiel:

“In Anlehnung an die geheimnisvolle Atmosphäre, die komplizierte Maschinerie und die einfache Steuerung der besten Escape-Room-Games haben wir eine Reihe von originellen Rätsel-Leveln geschaffen, die deine Zielstrebigkeit und dein Geschick auf die Probe stellen, um diese geheimnisvolle und spannende Reise zu bestreiten. Jedes Level ist wunderschön, einzigartig und lädt dazu ein, es zu erkunden und zu lösen.“

Fünf Kapitel mit kniffligen Rätseltruhen

Mit den von anderen Puzzle-Games dieser Art bekannten Fingergesten navigiert man sich durch die Räume, die Aufbauten und Konstruktionen, zoomt hinein und hinaus, dreht und schraubt, öffnet, schließt, nimmt Objekte in Empfang und setzt diese an anderer Stelle wieder ein. Boxes: Lost Fragments bietet in dieser Hinsicht viele Anleihen an die bekannte „The Room“-Reihe und kommt mit detailreichen 3D-Grafiken und hübschen Räumlichkeiten daher.

Insgesamt finden sich in Boxes: Lost Fragments fünf große Kapitel, die es zu meistern gilt. In den Einstellungen des Spiels kann je nach verwendetem Gerät auch zwischen zwei verschiedenen Grafikqualitäten gewechselt werden, zudem stehen im Ganzen zwölf verschiedene Sprachen zur Nutzung bereit. Fans von „The Room“ oder der „House of DaVinci“-Reihe werden sicherlich auch hier voll auf ihre Kosten kommen.