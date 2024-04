Pixelmator Pro: Jetzt mit PDF-Textbearbeitung und neuen Werkzeugen

Es ist absolut erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit das Entwicklerteam von Pixelmator Pro (App Store-Link) neue Funktionen liefert. In dieser Woche gibt es mal wieder ein Update für das beliebte und absolut empfehlenswerte Grafik-Werkzeug. Wir haben alle Infos zur Pixelmator Pro Version 3.5.8 für euch.

Das wohl spannendste neue Feature ist die Textbearbeitung in PDF-Dateien, für die man bisher zusätzliche Anwendungen benötigt hat. Wenn ihr jetzt eine PDF-Datei in Pixelmator Pro öffnet, werden alle Text-Absätze automatisch in einzelne Ebenen umgewandelt und können dann mit den Bordmitteln bearbeitet werden. So könnt ihr ganz einfach Texte korrigieren, ändern oder neu formatieren.

Normalerweise ist Text in PDF-Dokumenten nicht direkt bearbeitbar. Stattdessen wird er als Vektorformen gespeichert, damit die Dokumente über verschiedene Plattformen und Anwendungen hinweg einheitlich aussehen. Um Text wieder bearbeitbar zu machen, extrahiert Pixelmator Pro die verschiedenen Datentypen, die im Original-PDF eingebettet sind, und kann so den ursprünglichen Textinhalt, die Schriftarten und die Formatierung wiederherstellen. Selbst wenn einige dieser Elemente fehlen, z. B. wenn die Originalschriftart nicht auf deinem Mac installiert ist, kannst du den Text trotzdem importieren, eine andere Schriftart auswählen und mit der Bearbeitung fortfahren.

Im Zusammenhang mit der neuen PDF-Textbearbeitung hat Pixelmator Pro auch eine verbesserte Unterstützung für Apple PDFs erhalten, also beispielsweise PDF-Exporten aus den iWork-Apps.

Bento-Vorlagen und umrandete Texte

Solltet ihr in der Software-Entwicklung arbeiten und eure neuen Werke präsentieren wollen, dann könnt ihr in Pixelmator Pro jetzt auf 12 verschiedene Bento-Vorlagen zurückgreifen. Mir hat der Name bisher absolut nichts gesagt, ein Blick auf die folgenden Vorlagen dürfte euch aber einen Stil präsentieren, der euch mit Sicherheit bekannt vorkommt.

Die Vorlagen eignen sich perfekt, um aufregende neue Produktfunktionen hervorzuheben, App-Updates anzukündigen oder andere Kreationen auf übersichtliche Weise zu präsentieren. Jede Vorlage enthält außerdem eine Vielzahl von alternativen Farbpaletten, die perfekt zu Ihrem Produkt oder einem bestimmten Thema passen.

Abgerundet wird das Update von einem Feature, das ich persönlich mir schon lange gewünscht habe. Pixelmator Pro bietet jetzt individualisiertere Textumrandungen an. Ich als Grafik-Laie musste dafür bisher immer riesigen Aufwand betreiben und die Ergebnisse waren eher durchschnittlich. Jetzt kann man den gewünschten Stil einfach aus dem Menü auswählen und erhält perfekt umrandeten Text, wobei es für die Umrandung jetzt deutlich mehr Optionen gibt als zuvor.