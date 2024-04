BeCasso: App für digitale Malerei erhält großes Update auf Version 4.0

Auf meinem iPhone ist die Anwendung BeCasso (App Store-Link) schon seit längerem ein gern gesehener Gast. Mit BeCasso ist es möglich, eigene Fotos digital über entsprechende Filter in gemalt aussehende Kunstwerke zu verwandeln. Die Anwendung ist etwa 847 MB groß, erfordert ab sofort iOS 15.0 oder neuer, und steht auch in deutscher Sprache bereit.

In BeCasso – einem kleinen Wortspiel um den bekannten Maler Pablo Picasso – lassen sich von den Nutzern und Nutzerinnen verschiedene Kunststile auswählen, darunter Aquarell, Öl und Comic, sowie Stile bekannter Maler wie Munch, Klee, Kandinsky oder Picasso. Die jeweiligen Modi lassen sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften weiter anpassen, um so für den perfekten Look auf dem Bild zu sorgen. In einem eigenen Foto-Editor kann dann zudem noch auf Parameter wie Zuschnitt, Sättigung, Papier und weiteres nachbearbeitet und die fertigen Werke in der Camera Roll gesichert werden.

BeCasso: Das ist neu in Version 4.0

Das Entwicklerteam von BeCasso, Digital Masterpieces, hat nun ein frisches Update für die Kreativ-App veröffentlicht und hat sich dabei vor allem auf neue Malstile konzentriert. Die neue Version 4.0 steht seit kurzem im deutschen App Store zum Download bereit und bietet die folgenden Neuerungen:

Deine Ideen, deine Stile, deine App: Mit der neuen „Eigene Stile“-Funktionalität, kannst du Stile ganz einfach personalisieren und speichern. Nutze unsere kuratierten Stile als Ausgangspunkt, passe sie nach deinen Wünschen an und speichere sie als deine neue, personalisierte, eigene Stile ab. „Eigene Stile“ werden zwischen all deinen Geräten synchronisiert, sodass du sie auf jedem Gerät, überall und jederzeit nutzen kannst.

Mit der neuen „Eigene Stile"-Funktionalität, kannst du Stile ganz einfach personalisieren und speichern. Nutze unsere kuratierten Stile als Ausgangspunkt, passe sie nach deinen Wünschen an und speichere sie als deine neue, personalisierte, eigene Stile ab. „Eigene Stile" werden zwischen all deinen Geräten synchronisiert, sodass du sie auf jedem Gerät, überall und jederzeit nutzen kannst.

Kuratierte Stile: Die neuen kuratierten Stile demonstrieren beeindruckend die Vielseitigkeit von BeCasso. Sie kombinieren die verschiedenen Effektbausteine der App, um einzigartige, ästhetische Looks zu kreieren.

Neue künstlerische Stile: Wir haben über 20 neue Stile in der Kategorie Magisch und Kunstvoll hinzugefügt. Die neuen Ölgemälde-, Wasserfarben- und Bleistift-Stile geben dir noch mehr künstlerische Möglichkeiten.

Wunschzettel: Mit dem Wunschzettel teilen wir unsere nächsten größeren Produkterweiterungen mit euch. Verratet uns welche Funktion als nächstes von uns umgesetzt werden soll, indem ihr für sie abstimmt. Darüber hinaus könnt ihr eigenen Wünsche zur Liste hinzufügen.

Darüber hinaus hat man die üblichen Fehlerbehebungen durchgeführt und für eine verbesserte Performance der App gesorgt. BeCasso in Version 4.0.x steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos als Update zur Verfügung. Die Anwendung ist gratis verfügbar und finanziert sich über ein Abo, das zu Preisen ab 3,99 Euro/Monat erhältlich ist. Alternativ steht auch eine Einmalzahlung bereit. Im App Store gibt es im Durchschnitt sehr gute 4,7 von 5 Sterne von den Usern spendiert.