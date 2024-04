Kingdom Rush 5: Neues Tower-Defense-Spiel erscheint am 25. Juli

Falls ihr ein Fan von Tower-Defense-Spielen seid, dann habt ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Kingdom Rush auf eurem iPhone oder iPad gespielt. In diesem Fall gibt es gute Nachrichten: Kingdom Rush 5 (App Store-Link) erscheint am 25. Juli im App Store. Die Universal-App mit dem Zusatz „Alliance“ kann bereits für 7,99 Euro vorbestellt werden.

„Während ein gewaltiges Übel aufsteigt, bildet sich eine unerwartete Allianz! Es werden die besten Krieger von Linirea und die unerbittliche Dunkle Armee benötigt, um es aufzuhalten“, heißt es vom Entwicklerteam. Und auch mehr als drei Monate vor dem Start ist bereits klar: In Kingdom Rush 5 kommt jede Menge Action auf uns zu.

In Kingdom Rush 5 gibt es drei verschiedene Welten

Mit 12 epischen Helden, 15 verschiedenen Türmen mit unterschiedlichen Fähigkeiten sowie 27 aufrüstbaren Charakteren muss man sich in drei verschiedenen Welten und etlichen Leveln gehen die Angriffe wehren. Jede der Welten hat einen eigenen Boss-Gegner und eine eigene feindliche Rasse, die es zu bekämpfen gilt.

Was einen besonderen Spaß verspricht: Auf dem Schlachtfeld kann man ebenfalls eigene Allianzen knüpfen und beispielsweise zwei Helden gemeinsam nutzen, um ihre Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. Denn was ist besser als ein feuerspeiender Drache? Natürlich zwei feuerspeiende Drachen.

Einen ersten optischen und ziemlich wilden Vorgeschmack liefert der offizielle Trailer zum Spiel, der vom Team von Kingdom Rush 5 veröffentlicht wurde. Mit Blick auf die bereits erschienenen Spiele der Reihe dürfte klar sein: Wenn ihr Tower-Defense mögt, solltet ihr Kingdom Rush 5 auf jeden Fall auf eure Wunschliste schreiben.