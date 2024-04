iOS 18: Safari-Browser könnte neuen „Browsing-Assistenten“ bekommen

Mit der Veröffentlichung von iOS 18, das für diesen Herbst erwartet wird, soll offenbar ein neuer Safari-Browsing-Assistent Einzug enthalten. Dies geht aus dem von Nicolás Álvarez entdeckten Backend-Code auf Apples Servern hervor. Mittlerweile wurde die Existenz des Codes auch vom MacRumors-Mitarbeiter Aaron Perris bestätigt – aber viele Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Laut Nicolás Álvarez’ Aussage bei Twitter/X könnte der Browser-Assistent eine der vielen neuen generativen KI-Funktionen sein, die Gerüchten zufolge später in diesem Jahr mit iOS 18 auf das iPhone kommen sollen. Es gibt bereits mehrere iPhone-Webbrowser mit KI-Tools, darunter Microsoft Edge mit einem GPT-4-betriebenen Copiloten und Arc Search, das Webseiten zusammenfassen kann, um prägnante Informationen zu liefern.

Álvarez machte auch eine so genannte „Encrypted Visual Search“-Funktion im Backend-Code auf Apples Servern ausfindig. Aber auch hier sind noch keine spezifischen Details zu diesem Feature bekannt. MacRumors-Mitarbeiter Steve Moser entdeckte letztes Jahr eine neue visuelle Suchfunktion für Apples Vision Pro-Headset im visionOS-Betacode, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen würde, gedruckten Text aus der realen Welt zu kopieren und in Apps und mehr einzufügen. Die Funktion wurde bisher noch nicht eingeführt, allerdings ist es möglich, dass Apple plant, eine sicherere Version der Funktion zu veröffentlichen. Der Code könnte sich jedoch auch auf die bestehende Funktion „Visual Look Up“ des iPhones beziehen, mit der Objekte in Fotos und Videos identifiziert werden können.

Es ist davon auszugehen, dass Apples Safari-Browser mit iOS 18 einige grundlegende Änderungen erfahren und wohl auch über neue KI-Features verfügen wird. Apple wird iOS 18 während seiner WWDC-Keynote am 10. Juni vorstellen, so dass wir in ein paar Monaten wohl mehr über diese potenziellen neuen Funktionen erfahren werden.