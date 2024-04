Der Kosmos Vogelführer: Wohl eine der besten Apps zur Vogelbeobachtung

Seit dem letzten Jahr hat auch mich das entspannende Hobby des Birdings, in Deutschland auch schnöde als Vogelbeobachtung, in seinen Bann gezogen. Viel mehr als ein brauchbares Fernglas, wetterfeste Bekleidung, Stift und Notizbuch braucht es für den Anfang nicht, wenn man die Piepmätze genauer betrachten und bestimmen möchte.

Natürlich kann wie auch bei vielen anderen Freizeitaktivitäten hier das iPhone und iPad zum Einsatz kommen. Der App Store hält nicht nur digitale Logbücher zum Auflisten entdeckter Vogelarten wie das kostenlose Life List (App Store-Link) oder die Erkennungs-App für Vogelstimmen, BirdNET (App Store-Link), bereit, sondern auch praktische Bestimmungshilfen in digitaler Form.

Nachdem ich zunächst mit der für Einsteiger bzw. Einsteigerinnen gut geeigneten NABU Vogelwelt-App (App Store-Link) begonnen habe, habe ich zum ausführlicheren Kosmos Vogelführer (App Store-Link) gewechselt, der für iPhones und iPads zum Preis von 17,99 Euro erhältlich ist. Die Anwendung steht komplett in deutscher Sprache bereit und erfordert zur Installation neben 1,1 GB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 15.5 oder neuer auf dem Gerät. Über In-App-Käufe, beispielsweise mit Videomaterial oder Verbreitungskarten für Großbritannien, kann die App optional noch im Umfang erweitert werden. Für Deutschland und die Länder Europas sowie Nordafrika und Vorderasien ist die Basisversion der App aber bereits völlig ausreichend.

Begleittexte von Ornithologen-Koryphäe Lars Svensson

Der Kosmos Vogelführer kann getrost als eines der Standardwerke zur Vogelbeobachtung und -bestimmung bezeichnet werden und integriert über 970 verschiedene abgebildete Vogelarten sowie mehr als 3.700 Illustrationen von Killian Mullarney und Dan Zetterström. Dazu gibt es ausführliche Texte bezüglich des Lebensraums, der Ausbreitung, zur Bestimmung und Stimme von Lars Svensson. Letzterer ist ein schwedischer Ornithologe sowie Experte auf dem Gebiet der Vogelbestimmung, und hat bereits zahlreiche Bücher dieser Art herausgegeben. Das wird auch in der App-Beschreibung im App Store deutlich:

„Der Kosmos-Vogelführer-App verbindet brilliante Zeichnungen und umfassende Informationen mit einem intuitivem Design. Damit ist er für passionierte wie auch für Hobby-Vogelbeobachter der beste Naturführer für die Vögel aus Europa, Nordafrika und Vorderasien. Die App basiert auf dem Bestimmungsbuch von Lars Svensson, Killian Mullarney und Dan Zetterström, das als der europäische Standard-Naturführer bekannt ist. Dieses umfassende Werk wurde exklusiv für iPad und iPhone entwickelt – von Vogelbeobachtern für Vogelbeobachter.“

Simpel und übersichtlich in der Handhabung

Die App ist dabei äußerst simpel in der Handhabung: Über eine Gesamtansicht der vorhandenen Vogelarten kann man sich in der Taxonomie mehr und mehr ins Detail vorarbeiten und so schließlich von der Familie bis zur einzelnen Art vorstoßen. Die Detailseite jeder Art enthält neben verschiedenen Illustrationen zu Federkleid von Weibchen und Männchen auch Jungvögel, Prachtkleider und mehr, ebenso wie die bereits erwähnten Rufe und Gesänge als Audiodatei zum Abspielen, Verbreitungskarten und eine detaillierte Beschreibung in Textform. Auch wissenschaftliche lateinische Artbezeichnungen sind in der App vorhanden.

Darüber hinaus stellt der Kosmos Vogelführer eine Protokollfunktion für Sichtungen, Standorte und Zeitpunkte bereit, ebenso wie eine Suchfunktion, um sich auf eine ganz bestimmte Art konzentrieren zu können. Da sich viele Arten teils sehr ähnlich sehen und zur Verwechslung neigen, lassen sich auf den Detailseiten der jeweiligen Art auch ähnliche Arten anzeigen, ebenso wie ein Vergleich anstellen.

Um auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, stellt der Kosmos Vogelführer bei Erscheinen einer neuen Auflage einen entsprechenden In-App-Kauf zur Aktualisierung bereit. Dieser ist im Vergleich deutlich günstiger als beispielsweise ein Neukauf eines Bestimmungsbuches und ermöglicht es so, die Anwendung immer mit aktuellsten Informationen zu füttern, ohne jedes Mal eine komplett neue App erwerben zu müssen.

Habt ihr noch Tipps und App-Empfehlungen für das Birding in der freien Natur mit iPhone und iPad? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.