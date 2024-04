Kobo: Erste eBook-Reader mit Farbdisplay vorgestellt

eBook-Reader sind eine feine Sache mit ihrem augenfreundlich beleuchteten eInk-Display, einem Speicherplatz für hunderte oder gar tausende von Büchern, kompakten Formaten und einem reinen Fokus auf das Lesen von Büchern eine großartige Sache. Neben den hierzulande sehr bekannten eBook-Readern von Tolino und Kindle ist auch der Hersteller Kobo, der mittlerweile zum chinesischen Onlinehändler Rakuten gehört, wieder auf dem deutschen Markt vertreten.

Rakuten Kobo bringt nun die ersten eBook-Reader mit Farbdisplay auf den Markt: Den Kobo Libra Colour und den Kobo Clara Colour. Beide nutzen die neueste Kaleido Farbbildschirmtechnologie von eInk, die subtile, pastellfarbene Schattierungen aufweist und von einer Graustufenauflösung von 300 ppi auf 150 ppi abfällt, wenn Inhalte in Farbe angezeigt werden.

Das kann der neue Kobo Libra Colour

Die beiden Neuheiten, die Kobo auch auf der eigenen Website in einer Mitteilung ankündigt, erscheinen wie kleine Upgrades zu den bestehenden eBook-Reader-Modellen des Herstellers. Die beiden neuen Geräte kommen jeweils mit 16 GB Speicherplatz für bis zu 12.000 Bücher oder 75 Kobo-Hörbücher daher und verfügen über eine mehrwöchige Akkulaufzeit – bei 30 Minuten Lesezeit pro Tag mit 10 Prozent Helligkeit des Displays und deaktiviertem WLAN/Bluetooth sollen bis zu 53 Tage drin sein.

Der für 219,99 USD erhältliche 7-Zoll große Kobo Libra Colour ist auch mit dem Kobo Stylus 2 kompatibel, der allerdings separat erworben werden muss. Beide Neuerscheinungen sind nach IPX8 komplett wasserdicht und können für bis zu eine Stunde in bis zu zwei Meter tiefem Wasser ohne Schäden überstehen. Damit sind die neuen eBook-Reader auch für eine Lesesession am Strand, Pool oder in der Badewanne geeignet.

Die beiden Geräte verfügen zudem über die ComfortLight PRO-Funktion, die so eingestellt werden kann, dass das blaue Licht im Laufe des Tages automatisch reduziert wird. So kann bis spät in die Nacht gelesen werden, ohne den Schlaf zu unterbrechen. Die Frontlichttechnologie lenkt das Licht auf die Seite und nicht auf die Augen, um ein möglichst angenehmes Leseerlebnis zu gewährleisten. Mit dem optionalen Dunkelmodus haben Leser und Leserinnen noch mehr Möglichkeiten, die Ermüdung der Augen zu reduzieren.

Mehr Möglichkeiten zum Lesen

Wie alle Kobo eReader bieten auch Kobo Libra Colour und Kobo Clara Colour mehrere Möglichkeiten zum Lesen: Sie verfügen über den integrierten Kobo eBook Store, in dem sich jederzeit das nächstes Buch finden kann, über die OverDrive-Integration, mit der man bequem von zu Hause aus Bücher aus der Bibliothek ausleihen kann, und über eine Pocket-Unterstützung, um gespeicherte Online-Artikel zu lesen.

Der 149,99 USD teure Kobo Clara Colour unterscheidet sich etwas stärker von seinem Geschwistermodell, dem 139,99 USD teuren Kobo Clara 2E. Er bietet dasselbe Sechs-Zoll-Display, verfügt aber jetzt über 16 GB Speicherplatz und einen verbesserten Prozessor. Kobo hat darüber hinaus am Rande auch einen verbesserten Kobo Clara BW mit Schwarz-Weiß-Display mit demselben Speicher und Prozessor-Upgrade für 129,99 USD vorgestellt.

Alle Geräte sollen ab dem 30. April dieses Jahres ausgeliefert werden. Auf der deutschen Website von Kobo sind die Geräte bereits gelistet, können aber noch nicht vorbestellt werden. Auch die deutschen Preise in Euro sind noch nicht bekannt.