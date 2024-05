Ketchup: Der ultimative Pokémon-Companion jetzt auch auf Deutsch nutzbar

Vor genau einem Monat haben wir zum ersten Mal von Ketchup for Pokémon (App Store-Link) berichtet. Die App für iPhones und iPads war seinerzeit neu im deutschen App Store erschienen und bietet ein umfassendes Kompendium für alle Fans der kleinen – und großen – Monster zum Fangen, Entwickeln und Kämpfen.

Denn wer das Pokémon-Universum kennt, weiß, wie viel sich dort um die Monster, ihre Eigenschaften, Kampfqualitäten, Verträglichkeiten und Erweiterungen dreht. Bei zahlreichen Monster-Generationen, verschiedenen Möglichkeiten der Aufwertung und einigen veröffentlichten Pokémon-Spielversionen für Nintendo-Konsolen verliert man schnell einmal den Überblick über die Unmengen an Daten und Infos, die sich im Pokémon-Universum versteckt halten.

Ketchup, das vom irischen Indie-Entwickler Ben McCarthy kreiert wurde, ist ein großartiges Kompendium aller Pokémon-Generationen für die Hosentasche, das eine leistungsstarke Suche, das Tracking gefangener und favorisierter Pokémons, ein Tool für Kampfvergleiche und ein Quizspiel in einer App vereint. Das Besondere und der Unterschied zu anderen Apps ist das simple, aber effektive Design, mit dem man leicht findet, wonach man sucht, und alle Inhalte in einer kohärenten, verständlichen und modernen Oberfläche präsentiert.

Alle Monster-und Angriffs-Namen in deutscher Sprache

War Ketchup zum Start zunächst nur in englischer Sprache – und damit auch mit abweichenden englischen Monster- und Angriffs-Namen – veröffentlicht worden, gibt es nun sehr gute Nachrichten für deutsche Pokémon-Fans. McCarthy hat vor kurzem Version 2024.4 von Ketchup im deutschen App Store veröffentlicht, das erstmals auch eine deutsche Lokalisierung für die App mitbringt. Damit stehen alle Pokémon-Monster auch mit ihren deutschen Namen und Angriffen bereit, was die Nutzung im deutschsprachigen Raum natürlich deutlich vereinfacht.

Nach wie vor ist der Download von Ketchup kostenlos und benötigt neben 360 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 17.0 oder neuer auf dem Gerät. Über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro kann die Vollversion von Ketchup freigeschaltet werden, die nicht nur die erste Generation an Pokémon mit 151 Exemplaren beinhaltet, sondern Infos für alle neun Generationen mit insgesamt 1.025 Kreaturen zur Verfügung stellt. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es im App Store bisher hervorragende 4,9 von 5 Sterne für Ketchup.