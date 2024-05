Aqara Wandsteckdose H2 jetzt mit 15 Prozent Rabatt erhältlich

In der letzten Woche hat Aqara die neue Wandsteckdose H2 verfügbar gemacht, die Matter kompatibel und zur Unterputzmontage geeignet ist. Der Support für Matter wird allerdings nur über den Aqara Hub M3 angeboten, um die Steckdose dann einfach in HomeKit, Alexa oder Google einzubinden. Ab sofort könnt ihr die Aqara Wandsteckdose H2 kaufen und mit dem Gutschein WALLOH2EU spart ihr zum Marktstart sogar 15 Prozent. Demnach reduziert sich der Preis von 39,99 Euro auf attraktive 33,99 Euro.

Aqara Wandsteckdose H2 für 33,99 Euro statt 39,99 Euro (Amazon-Link)

mit dem Gutschein WALLOH2EU

Die neue Steckdose hat als Funkstandard ZigBee 3.0 an Bord und verzichtet auf Thread. Da die Wandsteckdose H2 genormte Maße von 55 x 55 Millimeter hat, passt sie auch hierzulande in einen Mehrfach-Standardrahmen. Über die Aqara-App könnt ihr den Stromverbrauch messen und zudem Automationen anlegen, die anhand des Status der Steckdose schalten. Beispiel: Ist die Waschmaschine fertig und zieht keinen Strom mehr, kann eine aufleuchtende Lampe darauf aufmerksam machen. Automationen lassen sich generell nach dem Wenn-Dann-Prinzip anlegen, jedoch nur in der Aqara-App selbst.

Der offizielle Marktstart ist eigentlich für den 30. Mai terminiert, allerdings verkauft Amazon die neue Matter Wandsteckdose H2 von Aqara schon jetzt. Denkt an den Gutschein WALLOH2EU und spart 15 Prozent beim Kauf.

Aqara Wandsteckdose H2 EU mit Matter, Zigbee 3.0 HUB erfordert, 16A,... [Homekit- und Matter-Unterstützung] Ein Aqara Zigbee 3.0 Hub ist erforderlich (außer mit dem Kamera-Hub G2H) und separat erhältlich. Mit einem...

[Verschiedene Steuerungsoptionen] Die Wandsteckdose H2 EU bietet vielseitige Steuerungsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie können sie...