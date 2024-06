Curiosmos: Hübsches Weltraum-Sandbox-Game mit ersten Trailer

Das Indie-Entwicklerteam von Céline & the Silly Stars aus dem niederländischen Utrecht und Brüssel in Belgien hat gestern mit einem ersten Trailer das neue Weltraum-Sandbox-Game „Curiosmos“ angekündigt. Das Spiel soll zu Beginn des nächsten Jahres für Macs und PCs via Steam, für die Nintendo Switch sowie auch in Mobilversionen für iOS und Android erscheinen.

„Der Weltraum sah noch nie so niedlich aus! Curiosmos ist ein skurriles kosmisches Sandkastenspiel, in dem du ein Sonnensystem von Grund auf neu gestaltest“, heißt es vom Entwicklerteam bezüglich der Neuerscheinung. Lead-Entwicklerin Céline Veltman war in der Vergangenheit bereits für Titel wie Hidden Folks und The Merlies verantwortlich.

In Curiosmos kombiniert man Sternenstaub und Asteroiden, um einen neuen Planeten zu erschaffen. Sobald der Planet groß genug ist, lässt es sich hineinzoomen und auf der Oberfläche spielen: So kann unter anderem auch mit der Gestaltung von Land und Wetter experimentiert werden. Der eigene Planet wird die Spieler und Spielerinnen neugierig beobachten, wenn man entdeckst, wie sich Wolken, Regen, Donner, Berge, Vulkane und sogar ein Hauch von Leben erzeugen lassen.

Sonnensystem erkunden und vor schwarzem Loch retten

Das eigene Sonnensystem lässt sich mit vielen weiteren Planeten und Monden füllen und der Asteroidengürtel erkunden. Zudem hat man sich darum zu kümmern, der eigenen Sonne eine freundliche Umgebung zu schaffen. Denn ein paar Lichtjahre entfernt plant ein unersättliches schwarzes Loch, die Sonne zu verschlingen – aber mit Hilfe eines kleinen verlorenen Satelliten kann man das Sonnensystem retten. Das sind die Kernfeatures von Curiosmos:

Erstelle ein eigenes Sonnensystem

Füge Planeten und Monde hinzu und jage nach Asteroiden

Schließe Freundschaft mit einem niedlichen Roboter

Spiel mit dem Wetter: Erstelle Wolken, Regen, Donner, Schnee und sogar Tornados

Orchestriere Leben, Pflanzen, Kreaturen und Evolution

Mach deine Planeten glücklich oder verwandle sie in eine wütende vulkanische Katastrophe Erledige eine Reihe von

Aufgaben, denn es fühlt sich gut an, Dinge von einer Liste abzuhaken

Rette die Galaxie vor einem unersättlichen schwarzen Loch

Spiele eine charmante Ode an die Schönheit des Weltalls

Um weitere Eindrücke zu Curiosmos zu gewinnen, könnt ihr euch abschließend den neuen YouTube-Trailer zum Spiel ansehen. Ein genaues Veröffentlichtungsdatum ist noch nicht kommuniziert worden, und auch der Kaufpreis steht noch nicht fest. Sobald wir Neues zu Curiosmos erfahren, werden wir euch natürlich informieren. Bei Steam könnt ihr das Spiel schon zu eurer Wunschliste hinzufügen.