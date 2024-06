watchOS 11: Endlich Live-Aktivitäten auf der Apple Watch

Wie Apple am Montagabend bei der WWDC 2024-Keynote berichtet hat, hält watchOS 11 vor allem neue Fitness- und Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch bereit. Das Update bringt jedoch auch einige willkommene Änderungen mit sich, darunter die Einführung von Live-Aktivitäten. Erstmals mit iOS 16 für das iPhone eingeführt, kommen Live-Aktivitäten nun mit watchOS 11 auch endlich auf die Apple Watch.

Mit Live-Aktivitäten können Apps Echtzeit-Informationen direkt auf dem Sperrbildschirm oder der Dynamic Island anzeigen. „Für Apps mit häufigen Inhalten und Status-Updates, die über das bestehende Push-Benachrichtigungssystem hinausgehen, können Live-Aktivitäten ein flexiblerer Weg sein, um Menschen über aktuelle Ereignisse, Aktivitäten oder Aufgaben auf dem Laufenden zu halten“, beschreibt Apple die Funktion.

Mit watchOS 11 bringt Apple die Live-Aktivitäten auf intelligente Art und Weise auf die Apple Watch. Das liegt daran, dass die Watch die Live-Aktivitäten des iPhones widerspiegelt. Der Prozess läuft automatisch ab, wenn auf dem iPhone, das mit der Watch gekoppelt ist, eine Live-Aktivität ausgeführt wird. Sehr praktisch, denn nicht jede iOS-App verfügt auch über eine eigene watchOS-Version.

Auf der Apple Watch werden die Live-Aktivitäten im Smart Stack angezeigt, der durch Drehen der Digital Crown nach oben aufgerufen werden kann. Das System zeigt jedoch automatisch den Smart Stack mit der Live-Aktivität ganz oben an, wenn es ein neues Status-Update gibt. Für Entwickelnde, die diese Funktion noch besser nutzen möchten, stellt Apple mit watchOS 11 APIs zur Verfügung, mit denen die Live-Aktivitäten mit einem speziellen Look and Feel für die Apple Watch angepasst werden können.

watchOS 11 wird diesen Herbst für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Eine Entwickler-Beta ist ab sofort verfügbar, eine öffentliche Beta soll im nächsten Monat veröffentlicht werden. Das Update erfordert eine Apple Watch Series 6 oder neuer.