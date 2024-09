Apple Watch: So funktioniert das Schlaf-Apnoe-Feature

Mit watchOS 11 launcht Apple auf der Apple Watch Ultra 2 und der Apple Watch Serie 9 und 10 ein neues Schlaf-Apnoe-Erkennungsfeature, das ermitteln kann, ob ihr möglicherweise unter Schlaf-Apnoe leidet. Die Apple Watch Serie 10 ist ab Freitag verfügbar; watchOS 11 steht bereits jetzt zum Download bereit. Nun hat Apple Details zur Funktionsweise des neuen Features verraten.

Fachkreise interessierten sich im Vorfeld besonders für den Sensor, den Apple für die Erkennung von Anzeichen einer Schlaf-Apnoe verwendet. Wie Apple nun bekannt gab, wird hier der Beschleunigungssensor der Watch verwendet, um Störungen der Atmung während des Schlafes zu erkennen. Der Blutsauerstoffsensor wird bei diesem Feature nicht genutzt.

Das Erkennungsfeature muss vor Veröffentlichung von behördlicher Seite genehmigt werden, damit es auf dem Markt erscheinen kann. Zu diesem Zweck hat Apple eine klinische Validierung in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis das Unternehmen nun veröffentlicht hat. In dieser Dokumentation wird genauer beschrieben, wie die Schlaf-Apnoe-Erkennungsfunktion arbeitet:

Die Apple Watch erfasst die Bewegungen mit triaxialen Beschleunigungssensoren, die sowohl grobe als auch feine Bewegungen erfassen, einschließlich der mit der Atmung verbundenen Bewegungen. Apple hat einen Algorithmus entwickelt, der die Zeitreihendaten des Beschleunigungssensors verwendet, um Atemstörungen zu klassifizieren, die während der Schlafaufzeichnung auftreten und bei denen es sich um vorübergehende Unterbrechungen des Atemmusters handelt. Abbildung 1 zeigt die Beziehung zwischen den Beschleunigungsmesserdaten der Apple Watch (X, Y und Z) und traditionelleren Methoden zur Erkennung von Atemstörungen, einschließlich Bauchgurten und Luftstrommessern.

Die Schlafapnoe-Benachrichtigungsfunktion besteht aus zwei Komponenten: einer nächtlichen Messung der Atemstörungen und einer Benachrichtigung, die an den Benutzer gesendet wird, wenn die Werte der Atemstörungen über einen Zeitraum von 30 Tagen erhöht sind, was auf Anzeichen einer möglichen mittelschweren bis schweren Schlafapnoe hinweist. Beachten Sie, dass keine der beiden Komponenten für die Verwendung durch Personen, bei denen bereits eine Schlafapnoe diagnostiziert wurde, vorgesehen oder zugelassen ist. Die Atmungsstörungen sind nicht mit dem AHI gleichzusetzen.

Die erstmalige Nutzung dieser Funktion erfordert einen kurzen Einführungsprozess und die Aktivierung der Schlafaufzeichnung auf der Apple Watch. Sobald die Funktion aktiviert ist, können die Werte für die Atmungsstörungen in der Health-App angezeigt werden. Die Verfolgung von Atemstörungen hilft Nutzern, ihren Schlaf und die Verhaltensweisen oder Lebensstilfaktoren zu verstehen, die ihre Atemstörungswerte beeinflussen können. Die Benachrichtigungsfunktion warnt Benutzer, bei denen das Risiko einer mittelschweren bis schweren Schlafapnoe besteht. Ein Beispiel für Daten zu Atemstörungen, die in der iPhone Health App angezeigt werden, ist in Abbildung 2 dargestellt. In diesem Beispiel wurde die Mehrzahl der Nächte als nicht erhöht eingestuft, so dass der angezeigte Zeitraum als nicht erhöht zusammengefasst wird.