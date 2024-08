Apple Sports: Bald mit Text-Ticker in Live-Aktivitäten

Bisher gibt es ja leider immer noch keine Fußball-App, die Live-Ticker-Ereignisse direkt auf dem Sperrbildschirm in einer Live-Aktivität anzeigen kann – bisher sind alle Apps auf den aktuellen Spielstand limitiert. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Apple etwas damit zu tun haben könnt. Nun scheint sich mit iOS 18 etwas zu ändern.

Apple hat jedenfalls in seinem englischsprachigen Newsroom angekündigt, dass die bislang nur in den USA, Großbritannien und Kanada erhältliche Anwendung Apple Sports mit dem Start von iOS 18 ein großes Update erhalten wird.

So sehen die Live-Aktivitäten in Apple Sports bald aus

„Mit iOS 18 und watchOS 11 wird die Apple Sports App zum ersten Mal Live-Aktivitäten für alle in der App verfügbaren Teams und Ligen anbieten und damit Live-Ergebnisse und Play-by-Play auf einen Blick auf den Sperrbildschirm des iPhones und der Apple Watch liefern“, heißt es aus Cupertino.

Alle Ligen, das heißt übrigens auch die Bundesliga, wenn auch nur in englischer Sprache. Außerdem sind in der Sports-App die folgenden Sportligen verfügbar: NFL, NCAAF, MLS, MLB, NBA, WNBA, NCAA, NHL, NWSL, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1 und Serie A.

Wenn es im September mit der Champions League und Europa League losgeht, werden auch diese Wettbewerbe in Apple Sports verfügbar sein. Fehlt eigentlich nur noch der internationale Start in Ländern wie Deutschland, dazu liefert Apple aber keine Informationen. Bis dahin müsst ihr euch einen Apple Account in den drei oben genannten Ländern erstellen und die App dort herunterladen. Folgende Updates können dann ohne An- und Abmelden direkt auf dem iPhone durchgeführt werden.