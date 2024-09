iPhone 16, Pro und Max: Das sind die ersten Reviews

Solltet ihr euch noch unschlüssig sein, ob eines der neuen iPhone-Modelle ein geeigneter Kandidat für euch ist, dann könnt ihr jetzt die ersten unabhängigen Entscheidungshilfen in Anspruch nehmen. Ausgewählte Medienvertreter, die das neue iPhone vorab von Apple erhalten haben, dürfen ihre Testeindrücke seit heute mit der Welt teilen.

Im Netz findet ihr ab sofort Reviews zum iPhone 16 und iPhone 16 Plus sowie zum iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Wir haben für euch einige Quellen herausgesucht und verschaffen euch so einen ersten Überblick. Zudem gibt es eine breite Fülle an Videos auf YouTube, die euch auch im Bewegtbild die ersten Infos mit auf den Weg geben.

Tests der neuen iPhone 16 Modelle ohne Pro

Tom’s Guide: „Letztendlich ist der einzige große Kritikpunkt, den ich am iPhone 16 habe, das 60-Hz-Display. Es ist veraltet und lässt die Leichtigkeit vermissen, die ich bei anderen Handys mit besseren Bildwiederholraten sehe. Andererseits spart man gut 200 Dollar, wenn man sich für das iPhone 16 entscheidet und nicht für Apples Pro-Telefon und die Bereiche, in denen es von Natur aus hinter seinen Geschwistern zurückbleibt (z. B. Batterielaufzeit und Verarbeitungsleistung). Wirklich, das iPhone 16 hat Profi-Funktionen zu einem Mainstream-Preis.“ (Testbericht lesen)

CNET: „Ich würde nicht empfehlen, das iPhone 16 nur wegen der Kamerasteuerungstaste oder der besseren Ultrawide-Kamera zu kaufen. Aber wenn man bedenkt, wie die Kamerasteuerungstaste, die Aktionstaste und die dynamische Insel zusammenkommen, zusammen mit den Verbesserungen, die Apple in den letzten Jahren bei der Kamera und der Batterie vorgenommen hat, dann ist das ein überzeugendes Upgrade für jemanden, der von einem älteren Telefon kommt.“ (Testbericht lesen)

Apple iPhone 16 128 GB: 5G Handy mit Kamerasteuerung, A18 Chip und einem echten Boost... DIE NEUE KAMERASTEUERUNG – Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und das...

GANZ NAH AN PERFEKT – Die verbesserte Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus macht gestochen scharfe, detaillierte Makrofotos und videos. Nutze die 48...

Testberichte der neuen iPhone 16 Pro Serie

The Verge: „In seiner jetzigen Form ist es ein ziemlich langweiliges Update des iPhone 15 Pro – es ist schwer, Gründe für ein Upgrade vom letztjährigen Modell zu finden. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass es sich lohnt, von älteren Pro-Modellen auf das 16 Pro umzusteigen. Die Kamerasteuerung und die Aktionstaste sind zwar nett, aber nicht wirklich revolutionär, und wenn du dich nicht für die neuen Fotostile und die neue Tonwertkorrektur begeisterst, könntest du die noch helleren und flacheren Fotos sogar als Rückschritt in der Bildbearbeitung empfinden.“ (Testbericht lesen)

Wired: „Es gibt zwei weitere herausragende Merkmale des Kamerasystems. Die erste ist die Möglichkeit, Videos mit 4K und 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Diese Funktion ist exklusiv für die iPhone 16 Pro Modelle und ermöglicht es Ihnen, mehr Bilder mit einer höheren Auflösung aufzunehmen, was wiederum zu flüssigeren Zeitlupenaufnahmen führt. Das funktioniert großartig und hat mir so gut gefallen, dass ich aus einem Tagesausflug einen kleinen Kurzfilm gemacht habe.“ (Testbericht lesen)

Futurezone.at: Display, Design, Formfaktor und Kamera wurden dieses Jahr nur rudimentär verbessert, sodass man sein iPhone 15 Pro (Max) ohne viel zu verpassen weiterhin verwenden kann. Wer ein 13er- oder 12er-iPhone oder ein noch älteres Gerät verwendet, kann sich ein Upgrade schon eher überlegen. (Testbericht lesen)

Computerbild: Unterm Strich scheint sich der Aufwand gelohnt zu haben: Das iPhone 16 Pro Max hielt im intensiven Dauer-Test im Computerbild-Labor rund drei Stunden länger durch als der Vorgänger, vermutlich wird die Laufzeit am Ende um die 11 Stunden liegen. Das 15 Pro Max kam nur auf 8:17 Stunden. Damit würde auch das 14 Pro Max überflügelt, das im Nachtest (allerdings mit iOS 17) auf 10:49 Stunden kam. Doch es gibt einen Spielverderber, zumindest im Computerbild-eigenen Testverfahren, das auf einen Dauerbetrieb setzt: Das iPhone 16 Plus hält noch einmal etwas länger durch und kommt auf rund 12 Stunden. (Testbericht lesen)

Apple iPhone 16 Pro 128 GB: 5G Handy mit Kamerasteuerung, 4K 120 fps Dolby Vision und... BEEINDRUCKENDES TITAN DESIGN – Das iPhone 16 Pro hat ein robustes und leichtes Design aus Titan mit einem größeren 6,3" Super Retina XDR Display....

ÜBERNIMM DIE KAMERASTEUERUNG – Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und...

Die neuen iPhones im Video