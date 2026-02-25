iPhone-Verkäufe in Europa: Apple legt trotz schwieriger Bedingungen Rekordjahr hin

Apple hat 2025 auf dem europäischen Smartphone-Markt Geschichte geschrieben. Wie aktuelle Zahlen des Analyseunternehmens Omdia zeigen, lieferte der Konzern 36,9 Millionen iPhones aus – ein neuer Rekord. Das entspricht einem Plus von sechs Prozent und bringt Apple erstmals auf einen Marktanteil von 27 Prozent. Damit wächst Cupertino gegen den Trend, denn der gesamte europäische Smartphone-Markt schrumpfte im selben Zeitraum leicht um ein Prozent auf 134,2 Millionen Einheiten.

Die Schwäche des Marktes führen Analysten vor allem auf sinkende Nachfrage und strengere EU-Vorgaben zurück. Neue Anforderungen an das Ökodesign und die Pflicht zum USB-C-Anschluss sorgten 2025 für Umstrukturierungen in der Branche. Dies galt vor allem für ältere Geräte, die diese Standards bis dato nicht erfüllt hatten.

Treiber des Erfolgs waren laut Omdia vor allem das iPhone 16, die Pro-Max-Versionen der jüngsten iPhone-Generation und das iPhone 16e. Letzteres ist Apples günstigeres Modell, das offenbar besonders gut bei Umsteigern ankam. Das iPhone 16e half Apple, Lücken im Sortiment zu schließen, nachdem Geräte ohne USB-C vom Markt verschwanden.

Samsung bleibt in Europa weiter an der Spitze

Im europäischen Wettbewerb bleibt Samsung jedoch nach wie vor der Platzhirsch: 46,6 Millionen verkaufte Smartphones sichern den Südkoreanern weiterhin den Spitzenplatz. Xiaomi folgt mit 21,8 Millionen Geräten auf Rang drei und einem stabilen Marktanteil von 16 Prozent. Interessant: HONOR schaffte es mit 3 Prozent Marktanteil erstmals in die Top 5 in Europa und zeigt, dass der Markt für Mittelklasse-Smartphones deutlich dynamischer wird.

Der europäische Rekord ist kein isoliertes Phänomen. Auch weltweit war 2025 ein Ausnahmejahr für Apple: Erstmals überholte der Konzern alle Wettbewerber bei den jährlichen Smartphone-Auslieferungen. Damit hat Apple unter Beweis gestellt, dass eine Premium-Strategie, Markenkraft und eine regulatorische Flexibilität durchaus eine starke Kombination sein können.