Pic Mind: Intelligente iPhone-App sorgt für Ordnung im Fotobibliothek-Chaos

Wenn ich in meine aktuelle Fotobibliothek auf dem iPhone schaue, sehe ich mittlerweile rund 900 Fotos, die im Verlauf der letzten Wochen und Monate aufgenommen oder aus anderen Quellen gespeichert worden sind. Und so sehr auch Apple mit intelligenten KI-Funktionen wirbt – in der Camera Roll herrscht für gewöhnlich noch immer ein großes Chaos. Will ich ein Bild wiederfinden, muss ich mich erst einmal durch einige hunderte Fotos scrollen, ehe ich es gefunden habe.

An dieser Stelle setzt die neue App Pic Mind (App Store-Link) vom deutschen Indie-Entwickler Florian Burkhardt ein. Seine iOS-App für das iPhone will Nutzern und Nutzerinnen dabei helfen, die eigene Camera Roll in Screenshots und Inspirationen wie Outfits, Rezepte oder Reiseideen in thematische Boards zu sortieren, um die Fotobibliothek aufzuräumen.

„Mit Pic Mind kannst du deine Lieblingsbilder speichern, sortieren und in schönen Pinnwänden organisieren, so dass deine Fotobibliothek übersichtlich und aufgeräumt bleibt. Jeden Tag machst du Screenshots von Dingen, die du dir merken möchtest: Outfits, Rezepte, Möbel, Reiseideen. Diese gehen jedoch zwischen Selfies und zufälligen Fotos verloren. PicMind gibt ihnen einen geeigneten Platz.“

So berichtet der Entwickler im deutschen App Store über seine Neuerscheinung. Pic Mind steht für das iPhone bereit und kann ab iOS 17.6 auf das Smartphone geladen werden. Zudem wird noch rund 54 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Wer den vollen Funktionsumfang der App nutzen möchte, findet Pic Mind Pro als Abo für 5,99 Euro/Monat oder 34,99 Euro/Jahr in den In-App-Käufen.

Großer Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre

Um Pic Mind zu nutzen, wurde vom Entwickler eine Teilen-Erweiterung integriert, mit der Bilder aus jeder App per Tap in benutzerdefinierte Boards gespeichert werden können. Dazu ist kein Kopieren oder ein erneuter Screenshot notwendig. Alternativ lassen sich Bilder über die Kamera oder auch aus der Fotobibliothek hinzufügen.

Smarte Boards lassen sich nach Kategorien wie Mode, Essen, Reisen, Deko und mehr anpassen, inklusive Farben und Cover-Bildern. Zudem kommen automatisch durch eine KI generierte Titel und eine Hintergrundentfernung zum Einsatz, die für übersichtliche, professionelle Ansichten sorgen sollen. Ergänzt wird die Anwendung durch Home-Screen-Widgets, mit denen sich die erfassten Objekte jederzeit auf dem Homescreen ansehen lassen.

Der Entwickler betont, dass alle Fotos lokal auf dem iPhone verbleiben. Es gibt keine Cloud-Uploads und kein Tracking. „Wenn du KI-Titel verwendest, wird eine komprimierte Version des Bildes sicher verarbeitet und sofort gelöscht. Schnell, minimalistisch und mit Blick auf deine Privatsphäre entwickelt“, berichtet Florian Burkhardt im App Store. Wer sich für die Pro-Version von Pic Mind interessiert, kann mit dem kostenpflichtigen Abonnement unbegrenzte Boards, Fotos pro Board, ebenso wie unbegrenzte KI-Titel freischalten.