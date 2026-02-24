Sonos soll Unterstützung für Live-Aktivitäten bekommen

Es ist mittlerweile fast zwei Jahre her, seit Sonos einen großen Teil der Nutzerschaft gegen sich aufgebracht hat. Ein Update ging ordentlich in die Hose und es hat mehrere Monate gedauert, die Wogen wieder zu glätten und die ursprüngliche Funktionalität wiederherzustellen. Nun gibt es neue Pläne für die Zukunft.

„Sonos will in den nächsten Monaten seine iPhone- und Android-App mit einem Update einfacher machen, das sich auf eine bessere Navigation und benutzerfreundlichere Steuerelemente konzentriert“, heißt es in einem neuen Bericht von Bloomberg. „Aber nachdem eine verpatzte App-Veröffentlichung im Jahr 2024 fast das ganze Unternehmen umgeworfen hätte, geht der neue CEO von Sonos diesmal kein Risiko ein.“

Es gibt also kein erneutes Make-over, stattdessen plant man gezielte Neuerungen. Diese sollen auch nicht einfach nur ausgerollt werden, sondern zunächst optional zum Testen angeboten werden, sagt der Sonos-Boss Tom Conrad. Erst, wenn alles 100-prozentig rund und zur Zufriedenheit aller läuft, sollen die Features fest integriert werden.

So will Sonos auf den iPhone-Lockscreen kommen

Nachdem Sonos mit einem der letzten Updates bereits eine Lockscreen-Steuerung auf Android eingeführt hat, schaut man sich dieses Thema jetzt rund um das iPhone an. Eine vergleichbare Funktionalität will man dort über die Live-Aktivitäten erzielen. Diese würden dann nicht nur auf dem Sperrbildschirm landen, sondern auch in der Dynamic Island.

Ein bisschen Geduld ist allerdings noch gefragt. „Es wird noch Monate dauern, bis iPhone-Besitzer die Steuerung über den Sperrbildschirm nutzen können“, sagt Conrad. Mittlerweile müssen wir sagen: Besser so herum, als dass ein Update wieder komplett in die Hose geht. „Ein wichtiger Teil der Kundenzufriedenheit ist, dass die App sich so präzise wie möglich anfühlt. Das ist unser Ziel“, sagt Conrad.