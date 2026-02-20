Neues von Sonos: Bugfix für Apple Music & Steuerungs-Update für Lyd

Das bekannte Audio-Unternehmen Sonos mit seinen Multiroom-Lautsprechern liefert derzeit auf zwei Fronten Neuigkeiten: Ein frisches System-Update soll hartnäckige Probleme mit Apple Music beheben, während die Drittanbieter-App Lyd ihre iPhone-Unterstützung weiter ausbaut. Fast zwei Jahre nach dem total missglückten App-Update von Sonos versucht das Unternehmen nun, mit kontinuierlichen Updates das angeschlagene Vertrauen in die eigene Plattform wiederherzustellen.

Mit dem System-Update auf Version 93.1-74010 soll ein Fehler behoben sein, bei dem Apple Music beim Abspielen gelegentlich ans Ende eines Titels gesprungen ist. Teils wurden dabei komplette Alben oder Wiedergabelisten übersprungen, ohne dass die Wiedergabe überhaupt gestartet wurde. Begleitend dazu wurde auch die iOS-App von Sonos (App Store-Link) in der Version 82.00.39 aktualisiert, die allgemeine Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen mitbringt. Ob das Update zusätzlich das bekannte Problem nicht aktualisierter Apple-Music-Wiedergabelisten adressiert, lässt Sonos bislang offen.

Lyd mit praktischer neuer iPhone-Lautstärkeregelung

Auch ein Drittanbieter, nämlich Lyd (App Store-Link), hat in Version 5.1.0 eine praktische Neuerung erhalten: Die Lautstärke der Wiedergabe lässt sich nun direkt über die physischen Lautstärketasten des iPhones regeln. Die Funktion muss in den Einstellungen der App aktiviert werden und erfordert, dass Lyd im Vordergrund geöffnet ist. Bereits zum Jahresbeginn hatte Version 5 von Lyd Live-Aktivitäten, eine Dynamic-Island-Integration, Widgets in drei Größen, eine Kurzbefehl-Unterstützung und eine Musiksteuerung vom Sperrbildschirm aus eingeführt.

Lyd profitiert dabei von einem strukturellen Problem der offiziellen Sonos-App, die als ausgesprochen träge gilt. Oft ermöglichen Drittanbieter-Apps eine deutlich flottere Bedienung. Die App ist kostenlos erhältlich und kann vollständig ausprobiert werden, bevor man sich für den Einmalkauf von 7,99 Euro oder ein Abo-Modell entscheidet.

Sonos-Chef Thomas Conrad hat mittlerweile eingestanden, dass trotz deutlicher Verbesserungen in den vergangenen 20 Monaten nach wie vor Probleme bestehen. Er stellte in Aussicht, dass auch 2026 weiter an Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems gearbeitet wird. Für Sonos-User bedeutet das: Wer auf Apple Music setzt, sollte das aktuelle System-Update nicht aufschieben. Und wer die offizielle App als zu schwerfällig empfindet, findet in Lyd eine kontinuierlich verbesserte Alternative.