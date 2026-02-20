Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem kleinen Apple-Gadget

Es passiert mir regelmäßig. Schlüsselbund in der Hosentasche, Schlüssel nicht rausgelegt, Hose irgendwo im Haus ausgezogen und schwupps, schon sucht man den Schlüssel. Oder er ist ausnahmsweise mal in der Jackentasche, die Jacke liegt aber noch im Auto und die Haustür öffnete sich dank Nuki Smart Lock automatisch. Es gibt genug Fälle, bei denen ich meinen Schlüsselbund bereits gesucht habe – und der AirTag mir jede Menge Zeit und Nerven erspart hat.

Wie ihr ja sicherlich alle mitbekommen habt, hat Apple im Januar den AirTag der zweiten Generation auf den Markt gebracht. Heute möchten wir einen der kleinen Apple-Tracker im Wert von 35 Euro (Amazon-Link) verlosen. Damit kann doch sicherlich jeder von euch etwas anfangen, oder nicht?

So funktioniert der Apple AirTag und das ist neu

Habt ihr noch absolut keine Ahnung vom AirTag? Der Amazon-Link Apple-Tracker sendet automatisch Funksignale aus, die von allen iPhones, iPads und Macs weltweit empfangen werden können – natürlich absolut sicher. Auf diese Weise kann selbst ohne GPS im AirTag eine ziemlich genaue Position des AirTags bestimmt werden, sollte er einmal verloren gehen. In unmittelbarer Nähe könnt ihr per Bluetooth oder per Ultra-Wideband-Chip eine direkte Verbindung zum AirTag herstellen, ihn klingeln lassen oder zentimetergenau orten.

Mit der Einführung des AirTag 2 hat Apple die Technik weiter verbessert: Der Tracker nutzt nun den Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation und eine aktualisierte Bluetooth-Hardware, was die Reichweite der Ortung und der präzisen Suche deutlich erhöht. Zudem ist der integrierte Lautsprecher spürbar lauter, sodass man den Signalton aus größerer Entfernung hören kann.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr noch einen Apple AirTag gebrauchen könnt, ist die Teilnahme am Gewinnspiel denkbar einfach. Schreibt einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und nennt im Betreff die Antwort auf die folgende Frage:

Wie habe ich meinen AirTag 2 benannt?

Möglicherweise findet ihr innerhalb dieses Artikels eine Spur, die euch zur Antwort führt. Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und in unserem News-Ticker bekanntgeben.