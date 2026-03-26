Apple KI-Pin: Das ist bisher bekannt

Apple wird nachgesagt, an einer völlig neuen Geräteklasse zu arbeiten: einem kleinen KI-Pin, der sich wie ein Anstecker tragen lässt und dennoch tief in das bestehende Ökosystem eingebunden ist. Noch befindet sich das Projekt in einer frühen Phase, doch intern wird bereits intensiv daran gefeilt. Sollte alles nach Plan verlaufen, könnte das Gerät bereits 2027 auf den Markt kommen.

Die Idee dahinter wirkt zunächst unscheinbar, ist aber strategisch spannend: Statt ein weiteres eigenständiges Gadget zu entwickeln, setzt Apple offenbar auf ein Zubehör, das das iPhone erweitert – und zwar um eine permanente, KI-gestützte Wahrnehmung der Umgebung.

Kompakt wie ein AirTag, aber deutlich vielseitiger

Optisch soll sich der KI-Pin stark am Apple AirTag orientieren. Geplant ist eine flache, runde Bauform, die aus einer Kombination aus Aluminium und Glas besteht. Allerdings wird das Gerät aufgrund der integrierten Technik etwas dicker ausfallen.

Besonders interessant ist die Flexibilität beim Tragen: Nutzer und Nutzerinnen sollen den Pin entweder mit einem Clip an Kleidung oder Taschen befestigen können. Alternativ ist auch eine Nutzung als Anhänger vorgesehen, etwa in Form einer Kette. Geladen wird das Gerät kabellos, ähnlich wie bei der Apple Watch.

Kamera analysiert die Umgebung

Ein zentraler Bestandteil des Geräts ist die Kamera. Einige Berichte sprechen von einer eher einfachen Linse, die kontinuierlich Umgebungsdaten erfasst, ohne klassische Fotos oder Videos aufzunehmen.

Andere Quellen gehen dagegen davon aus, dass Apple gleich zwei Kameras verbauen könnte: eine Standardlinse sowie eine Weitwinkelkamera. In diesem Fall wären auch klassische Foto- und Videoaufnahmen denkbar.

Unabhängig davon dürfte der Fokus klar auf sogenannter visueller Intelligenz liegen. Diese Technologie, bereits von iPhones bekannt, analysiert Objekte, Orte und Situationen in Echtzeit und liefert kontextbezogene Informationen.

Sprachsteuerung im Mittelpunkt

Wie zu erwarten, spielt auch die Sprachsteuerung eine zentrale Rolle. Der Apple Pin wird mindestens ein Mikrofon besitzen, um Sprachbefehle zu erfassen und Umgebungsgeräusche zu analysieren. Ob zusätzlich ein Lautsprecher integriert wird, ist derzeit noch offen.

Klar ist hingegen: Im Zentrum steht eine deutlich weiterentwickelte Version von Siri. Apple arbeitet aktuell an einem umfassenden Upgrade, das den Sprachassistenten auf ein neues Niveau heben soll.

Als Erweiterung des iPhones gedacht

Trotz eigener Hardware wird der KI-Pin nicht als unabhängiges Produkt konzipiert. Stattdessen fungiert er als Ergänzung zum iPhone. Zwar kommt ein eigener Chip zum Einsatz, dieser orientiert sich jedoch eher am Apple H2 Chip und ist entsprechend nicht für komplexe Berechnungen ausgelegt.

Die eigentliche Rechenarbeit übernimmt daher das iPhone im Hintergrund. Intern wird das Gerät sogar als eine Art „Augen und Ohren“ des Smartphones beschrieben.

Konkurrenzdruck wächst

Apple ist mit dieser Idee nicht allein. Auch OpenAI arbeitet Berichten zufolge gemeinsam mit Jony Ive an einem eigenen KI-Gerät. Dieses soll ebenfalls rund um das Jahr 2027 erscheinen, allerdings eher als kompaktes Gadget für die Tasche und nicht als Wearable.

Marktstart frühestens 2027

Noch ist unklar, ob der KI-Pin tatsächlich in dieser Form erscheinen wird. Die Entwicklung steckt in einem frühen Stadium, und Apple ist bekannt dafür, Projekte auch kurzfristig einzustellen. Sollte das Unternehmen jedoch an seinen Plänen festhalten, könnte das Gerät bereits 2027 Realität werden.