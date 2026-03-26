Bei Apple deutet sich der nächste große Sprung in der iPhone-Fotografie an. Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, experimentiert der Konzern aktuell mit einem neuen Teleobjektiv-Sensor, der es in sich hat: satte 200 Megapixel. Sollte sich diese Entwicklung bewahrheiten, könnte bereits im kommenden Jahr ein iPhone mit deutlich verbesserter Zoomkamera erscheinen.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch den bekannten Leaker Digital Chat Station, der auf der chinesischen Plattform Weibo regelmäßig zuverlässige Vorabinformationen veröffentlicht. Ihm zufolge befindet sich ein entsprechender Sensor bereits aktiv in der Testphase.

Große Sensoren, große Ambitionen

Konkret soll Apple einen Sensor im Format 1/1,2 Zoll erproben. Eine Größe, die man bislang eher aus High-End-Geräten anderer Hersteller kennt.

Ein ähnlicher Ansatz ist bereits bei Oppo zu beobachten. Mit dem Oppo Find X9 Pro hat das Unternehmen kürzlich ein Periskop-Teleobjektiv mit 200 Megapixeln und einem vergleichsweise großen 1/1,56-Zoll-Sensor vorgestellt. Für das kommende Oppo Find X9 Ultra wird sogar ein noch größerer Sensor erwartet.

Dass Apple nun in eine ähnliche Richtung denkt, zeigt, wie stark der Wettbewerb im Bereich der mobilen Fotografie geworden ist.

Warum 200 Megapixel überhaupt relevant sind

Der Sprung auf 200 Megapixel ist weit mehr als nur eine Zahlenspielerei. Eine höhere Auflösung bedeutet in der Praxis vor allem eines: deutlich mehr Details. Bilder lassen sich stärker zuschneiden, ohne dass die Qualität sichtbar leidet.

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, wohin die Reise gehen kann. Samsung hat bereits 2023 mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra eine 200-Megapixel-Kamera eingeführt. Ein Feature, das auch in den Nachfolgemodellen beibehalten wurde.

Zwischen Jubiläum und neuem Release-Zyklus

Sollte Apple die neue Kameratechnologie tatsächlich in ein kommendes iPhone integrieren, wäre der Zeitpunkt durchaus passend. Für das nächste Jahr wird nicht nur ein überarbeiteter Veröffentlichungsrhythmus erwartet, sondern möglicherweise auch ein besonderes Modell zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum.

Parallel dazu könnte Anfang 2027 bereits die nächste Generation, nämlich das reguläre iPhone 18, erscheinen, während die Pro-Modelle wie gewohnt im Herbst folgen. Ein High-End-Gerät mit neuer Kameratechnik würde sich dabei ideal in die Strategie einfügen, ähnlich wie einst das iPhone X als Premium-Meilenstein positioniert wurde.

Aktuell nur Zukunftsmusik

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Wie so oft bei frühen Tests bleibt offen, ob die Technologie tatsächlich den Weg in ein Serienprodukt findet. Dennoch zeigen die aktuellen Hinweise klar, wohin die Entwicklung geht: höhere Auflösungen, größere Sensoren und mehr fotografische Flexibilität.