Apple und ehemaliger Mitarbeiter einigen sich in Streit um Geschäftsgeheimnisse

Apple hat sich mit einem ehemaligen Ingenieur auf einen Vergleich geeinigt, der beschuldigt wurde, vor seinem Wechsel zum Technologieunternehmen Snap vertrauliche Unterlagen entwendet zu haben. Die Klage, die Apple im Juni 2025 eingereicht hatte, warf dem Mitarbeiter, Di Liu, vor, Tausende vertrauliche Dokumente kopiert und auf sein privates iCloud-Konto übertragen zu haben, bevor er das Unternehmen verließ. Das berichtet 9to5Mac.

Laut Apple hatte Liu, der von September 2017 bis November 2024 für das Unternehmen arbeitete, seinen Abschied mit der Begründung angekündigt, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich um seine Gesundheit kümmern zu wollen. Intern ermittelte das Unternehmen jedoch, dass Liu bereits Wochen zuvor ein Stellenangebot von Snap, einem Konkurrenten im Bereich Augmented-Reality-Brillen, erhalten hatte. Apple betonte, dass Liu den wahren Grund für seinen Abschied verschwiegen und so weiterhin Zugriff auf sensible Informationen behalten habe.

Die Untersuchungen ergaben, dass Liu in seinen letzten Arbeitstagen bei Apple mehr als ein Dutzend Ordner mit Tausenden Dateien aus dem internen Speichersystem heruntergeladen hatte. Die Dokumente, die als „Apple confidential“ gekennzeichnet waren, enthielten unter anderem vertrauliche Codenamen und Informationen zu Produkten wie dem Apple Vision Pro. Apple argumentierte, dass Liu diese Handlungen bewusst verschleiert habe, um die üblichen Sicherheitsprotokolle zu umgehen.

„Dummes“ Verhalten: Liu entschuldigte sich öffentlich bei LinkedIn

Der Fall, der vor dem Obersten Gerichtshof des Santa Clara County in Kalifornien verhandelt wurde, endete diese Woche mit einer außergerichtlichen Einigung. Liu verpflichtete sich, alle in seinem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen an Apple zurückzugeben und eine finanzielle Entschädigung zu leisten. Zudem veröffentlichte er eine öffentliche Entschuldigung auf LinkedIn, in der er sein Verhalten als „dumm“ bezeichnete und sich für die entstandenen Belastungen bei Apple und seinem ehemaligen Kollegenkreis entschuldigte.

Liu, der bei Snap sieben Monate lang die Integration von Optikmodulen und Sensoren leitete, verließ das Unternehmen im selben Monat, in dem Apple die Klage einreichte. In seiner Stellungnahme betonte er, aus der Erfahrung gelernt zu haben und künftig mit größerer Sorgfalt und Professionalität handeln zu wollen.

Apple ist bekannt für seine konsequente Vorgehensweise gegen den mutmaßlichen Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen durch ehemalige Angestellte. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen bereits mehrere Klagen gegen Personen eingereicht, die zu Konkurrenten oder Start-ups gewechselt waren und im Verdacht standen, vertrauliche Informationen mitgenommen zu haben.